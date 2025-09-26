El PSOE considera "un brindis al sol" decir que el nuevo hospital Royo Villanova estará concluido en 2030

ZARAGOZA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad, Iván Carpi, se ha congratulado hoy de que el Gobierno de Aragón haya decidido que el futuro nuevo hospital Royo Villanova sea público y ha considerado que "de momento es un brindis al sol porque no hay terrenos, ni proyecto, ni partida presupuestaria, ni profesionales".

Carpi ha señalado que "teniendo en cuenta que el consejero ha dicho que en 2026 se hará el proyecto y que las obras pueden empezar en 2027 para estar concluido en dos-tres años, esto es, en el mejor de los casos podría estar finalizado en 2030". Ha añadido que debemos "el actual Gobierno de Azcón lleva más de dos años para concluir los hospitales de Teruel y Alcañiz que el anterior Ejecutivo socialista los dejó ya a más del 80% ejecutado y certificado, difícilmente podrán hacer un hospital en dos años al ritmo que lleva este Ejecutivo las obras de estos centros de Teruel".

Ha insistido en que "hacer el 20 por ciento de los nuevos hospitales de Teruel les ha costado dos años". El diputado ha expuesto que "otro ejemplo claro es el Centro de Salud del Perpetuo Socorro de Huesca, que llevará el nombre Ramón y Cajal, cuyas obras están concluidas desde el mes de junio y para ponerlo en marcha van a necesitar casi un año porque el presidente Azcón anunció esta semana que estaría en funcionamiento en el primer trimestre de 2026".

Carpi ha resaltado que el ritmo "espectacular" de trabajo del Gobierno de Azcón "se observa en el impulso del proyecto de un anexo de otras 54 habitaciones individuales para el nuevo hospital de Teruel, cuya iniciativa se aprobó en las Cortes de Aragón el 15 de diciembre de 2023 y ni siquiera se sabe si han concluido todavía el proyecto tras dos años, aunque las obras no sabemos para cuándo podrán iniciarse si necesitarán otras en dos años", ha dicho en tono irónico el diputado.

ESCUCHAR A LOS CIUDADANOS

Asimismo, ha pedido al Gobierno de Azcón tras la manifestación de hoy en defensa del Hospital de Barbastro que "queremos que no se banalice las demandas sanitarias del territorio".

Carpi ha apostillado que "el Gobierno de Azcón debe escuchar a los ciudadanos y atender las reivindicaciones porque son los que sufren y observan lo que ocurre con el deterioro de los servicios públicos".