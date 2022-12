Presenta las diez ideas que estructurarán su propuesta electoral

ZARAGOZA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha creado la plataforma online 'Imagina Aragón', un espacio colaborativo y abierto para que entidades, colectivos y ciudadanos en general, además de militantes y simpatizantes, aporten sus propuestas para elaborar el programa de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2023.

Así lo han explicado en rueda de prensa el secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa; el secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas de la Ejecutiva Regional, Ignacio Urquizu; y el secretario de Innovación Democrática y Formación de la Ejecutiva Regional, Raúl Oliván.

Villagrasa ha precisado que su formación va a contar con expertos y más de 200 entidades y colectivos para construir un proyecto común con la finalidad de "afrontar los retos de futuro que tenemos como sociedad", y que también va a estar abierto a la participación de toda la sociedad a través de la citada plataforma online, que se ha puesto en marcha este viernes, 2 de diciembre, y que estará activa hasta las elecciones.

El secretario de Organización del PSOE Aragón ha sostenido que mientras hay quienes dedican "demasiados esfuerzos" a "hablar de los demás e inmiscuirse en la vida orgánica de otros partidos", el suyo trabaja para seguir construyendo una comunidad autónoma "con tremendas oportunidades de presente y con unas expectativas y esperanza en el futuro".

Villagrasa ha señalado que su partido es "herramienta útil para tejer el Aragón del futuro", mientras que las alternativas de otros son "un folio en blanco" y por eso ha invitado al conjunto de la sociedad aragonesa a sumarse a esta elaboración multitudinaria programática.

"Salimos a por todas, a por todas las ideas, propuestas y compromisos capaces de mejorar esta tierra", además de que cuentan con el "mejor" candidato, Javier Lambán, y "los mejores cuadros y militancia" para "construir este Aragón como proyecto común".

AL SERVICIO DE LA MAYORÍA

El secretario de Innovación Democrática y Formación de la Ejecutiva Regional, Raúl Oliván, ha manifestado que el programa electoral del PSOE quiere ser un instrumento "al servicio de la mayoría", después de se haya "devaluado" porque "muchos partidos se lo han tomado a la ligera", incluyendo ideas elaboradas desde los aparatos centrales, actuando como "sucursales" de Madrid.

"El PSOE de Aragón es todo lo contrario", como lo demuestra que su gestión al frente del Gobierno autonómico durante 24 de los 40 años de democracia les haga ser artífices "de la mayoría de los hitos colectivos de los últimos años".

Ha precisado que éstos fueron en un primer momento ideas, que luego se fueron desarrollando y ejecutando por lo que su programa electoral "no es papel mojado, no es un trámite", sino que quiere ser un programa "ampliamente participado", no solo por sus 8.000 militantes, sino por sus "decenas de miles" de simpatizantes y votantes. Ha recordado que gobiernan en 300 ayuntamientos de Aragón, en 31 comarcas y en las tres diputaciones provinciales. "No hay ningún otro partido que tenga capilarizadas tantas ideas y talento", ha esgrimido.

Además, se quiera elaborar "de forma abierta, participativa y democrática" y por eso está abierto a toda la sociedad, así como a todo tipo de organizaciones, colegios profesionales y otro tipo de entidades para recoger toda la "energía ciudadana".

Sobre la estructura de la plataforma, Oliván ha comentado que ofrece la posibilidad de localizar sobre un mapa de Aragón todas las iniciativas desarrolladas en los últimos años, y por otro, proponer ideas y proyectos nuevos. Para hacerlo, no hay que registrarse.

"Somos un partido con vocación de gobierno" y de representar a la mayoría "y por eso le ponemos el micrófono a toda la gente". Además, ha constatado, "la única forma de adivinar cómo es el futuro es diseñándolo tu mismo".

DIEZ PILARES

El secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas de la Ejecutiva Regional, Ignacio Urquizu, ha explicado que van a articular el programa entorno a un decálogo que no es una enumeración de medidas, sino que forma un todo para presentar "el modelo de sociedad en el que queremos vivir", en línea con el Aragón social, verde y digital en el que se ha trabajado esta legislatura.

Uno de eso diez pilares es 'Aragón en Europa', después de que por la pandemia la Unión Europea "se haya convertido en instrumento potente de transformación social a través de los fondos vinculados a la recuperación".

Además, ha expuesto, Aragón "quiere tener un espacio en Europa, no solo estar presente, como ya lo hace, sino ser protagonista de muchas de las cosas que suceden" en este espacio común.

Otro de los pilares 'Aragón en España' pretende ofrecer esta comunidad autónoma como modelo de gobernanza y de sociedad plural, en un contexto de "crisis de identidad" con "diferentes nacionalismos".

En este ámbito, los socialistas aragoneses también quieren situar a Zaragoza como "referente" para atraer talento en una sociedad "que se va a construir entorno a ciudades potentes, con muchos recursos" y la capital aragonesa ya es la quinta de España en población.

El talento es otro de sus pilares ya que junto con la innovación, creatividad, investigación y ciencia "van a ser una palanca de crecimiento" y "si queremos tener futuro hay que desarrollar y atraer el talento".

PACTO POR EL CRECIMIENTO

En cuarto lugar, el PSOE apuesta por un 'Pacto por el crecimiento', con un llamamiento a hacerlo desde la sostenibilidad y la digitalización, y apoyándose en la generación de energía renovables, no solo en su producción, sino "que queremos que se consuma en Aragón y nuestro crecimiento pivote sobre este aspecto".

El quinto eje es articular 'Un nuevo contrato social' y para eso trabajar en la modernización del estado del bienestar con la finalidad de tener "uno de los mejores del país, especialmente, sanidad, educación y dependencia", así como en todas las políticas públicas que generan redistribución.

'Futuro para los jóvenes' es otro de sus elementos programáticos, un colectivo que es el que peor lo pasa en todas las crisis y al que quiere dar respuesta en el ámbito del empleo para que dejen de tener los "peores trabajos y peores salarios", así como al acceso a la vivienda, además de a la formación.

En séptimo lugar y como parte del AND socialista, Urquizu ha mencionado la 'Pasión por la igualdad', en todas sus versiones, tanto socioeconómica, como de género, identidad y preferencia sexual.

Su octavo eje es 'La nueva sociedad digital', que plantea el reto de transformar el tejido económico, pero a la sociedad y contemplar nuevos derechos, como el derecho al olvido, así como atender los desafíos éticos y morales que surgen en este ámbito.

ARAGÓN Y LA CULTURA

En noveno lugar, se sitúa 'Aragón y la cultura', "en la que llevamos ocho años trabajando como motor de crecimiento y elemento identitario, haciendo del aragonesismo una seña de identidad, de entender Aragón con sus diferentes lenguas y expresiones culturales", un elemento que es "de los que más conforman a la ciudadanía" porque contribuye a adquirir valores, capacidad critica y pensamiento propio, ha dicho Urquizu.

El decálogo se cierra con 'Derechos, libertades y democracia', en una invitación a reflexionar sobre cómo deben funcionar los partidos y las instituciones para rendir cuentas, ser transparentes, dar más información y "cuál tiene que ser nuestra configuración de derechos y libertades".

"Hemos avanzado mucho, pero queremos atrevernos a más democracia", ha afirmado el secretario de Acción Electoral, Ideas y Programas de la Ejecutiva Regional, para asegurar que los votantes "se van a poder reconocer" en su programa porque tiene "vocación de mayoría" y aspiran a ser la principal fuerza "en la que todos los aragoneses se sientan representados".