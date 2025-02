El PSOE cree que Chueca "olvida las necesidades reales" con un presupuesto que crea una "Zaragoza de fanfarria"

ZARAGOZA 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha acusado al Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa Natalia Chueca, de aprobar este jueves en la Comisión extraordinaria de Hacienda un proyecto de presupuesto para 2025, que ha apoyado VOX, que "olvida las necesidades reales" de los zaragozanos para apostar por "una ciudad escaparate de fanfarria y plató de televisión".

De las enmiendas presentadas por el PSOE, solo se ha aprobado una a las bases de ejecución, ha lamentado Aparicio, quien ha asegurado que el Gobierno del PP, con un presupuesto de más de 1.055 millones, tenía la oportunidad de mejorar "realmente" la calidad de vida de nuestros vecinos".

Pero, a su parecer, Chueca, con el apoyo de VOX, ha optado por "proyectos fastuosos que a la hora de la verdad son vacíos y solo beneficiarán a unos pocos".

Según la concejal del PSOE este presupuesto asienta el modelo de la ciudad de Chueca, que ha definido de "una mezcla entre la ciudad escaparate y la ciudad plató de televisión. Una ciudad concebida para el visitante ocasional y las fotos de Instagram".

"FLORES, LAS LUCES Y SUS SARAOS"

El proyecto de presupuesto "ahonda" en la política social como una "red meramente asistencial" que continúa "engordando el gasto corriente sin que suponga ninguna mejora en la prestación de los servicios", ha asegurado.

Las cuentas de 2025 son para la ciudad que "a ella --la alcaldesa-- le gusta, para la Zaragoza que brilla, para esa Zaragoza de disfrute efímero y de ganancia de unos pocos", ha criticado Aparicio. "Esos pocos con los que se lleva bien y que están haciendo negocio a costa de los que el PP entiende por colaboración público- privada, que no es más que lo público para y lo privado se beneficia", ha apostillado la concejal socialista.

También ha recriminado a Chueca que "solo" le interesen las "flores, las luces y sus saraos" mientras las "fiestas de los barrios ya se apañarán". Pero la "tragedia" es que "hay otra Zaragoza", la "olvidada, ignorada por el Partido Popular. Una Zaragoza que se intenta esconder bajo el brilli-brilli y los filtros de Instagram. La Zaragoza de los barrios que es la de la mayoría de sus ciudadanos", ha reiterado.

La edil socialista ha afeado al Gobierno del PP que "haya dejado fuera del presupuesto temas estructurales". Por ello, el PSOE ha planteado una enmienda a la totalidad para rehacer el presupuesto y atender las necesidades reales de la ciudad.

MOVILIDAD

"Hay que explicar a la ciudadanía que no tiene por qué conformarse con una ciudad desigual, injusta, que no respeta la diversidad, que no se preocupa por la emergencia climática, sino que debemos aspirar a una ciudad mejor", ha deseado Aparicio, quien ha recriminado al PP que el presupuesto ignore la necesidad de una reordenación de líneas de bus.

"Una buena movilidad, unos buenos servicios públicos dotan a la ciudad de mayor igualdad entre sus vecinos porque inciden directamente sobre su calidad de vida", ha manifestado.

Aparicio ha explicado que el Ayuntamiento ha pasado en 2019 de gastar 55,9 millones de euros en transporte público a incorporar en el presupuesto de 2024 partidas por valor de más de 77 millones de euros. Es decir, casi 22 millones de euros más, que "no han servido ni para reordenar las líneas, ni para contar con ejes de alta capacidad ni para reducir el tráfico privado".

"Ni un solo euro --ha censurado Aparicio-- para definir el nuevo modelo de depuración, con unas infraestructuras obsoletas", especialmente las de La Cartuja. "Ya entiendo que esto de las depuradoras ni es chic, no da para vídeos cuquis, pero es absolutamente necesario", ha ironizado.

Pero, además, Aparicio ha arremetido contra otro de los "grandes olvidados" de Chueca, como es la regeneración urbana en los barrios tradicionales, "abocándolos año tras año a la degradación y con ello a la despoblación y el envejecimiento".

Mientras, la inversión en Urbanismo, ha recordado la concejal socialista, asciende a 70 millones de euros, el 35 por ciento se destinado única y exclusivamente a cuatro inversiones: el Huerva, la avenida de Navarra, el Centro Cívico Hispanidad y la reforma del albergue, "en total 25 de los 70 millones consignados", ha resumido.

SEGURIDAD

Aparicio ha afirmado que el presupuesto del PP incide, además, en un modelo de seguridad ciudadana centrado en la "coerción en lugar de la prevención". Para la socialista, unos barrios más seguros son los que tienen presencia policial, bien iluminados, con comercios abiertos, por eso, "deberían plantearse la seguridad como un tema trasversal en el que, por ejemplo, es imprescindible no recortar como han hecho este año la partida de alumbrado público. Eso sí, para Navidad que no falten luces", ha comparado.

El presupuesto de 2025, además, "olvida" el comercio local, con más de 2.000 locales vacíos, principalmente en Delicias, San José y Las Fuentes, y diseña una política social con una "mirada de auxilio social, sin entender que la prestación de determinados servicios por parte del Ayuntamiento es una obligación para garantizar y proteger los derechos de la ciudadanía", ha dicho.

Asimismo, ha arremetido contra el "sectarismo" de este presupuesto porque recorta hasta "prácticamente la desaparición" la partida de cooperación al desarrollo y "han borrado de un plumazo" las ayudas a la escuela concertada en lugar de ampliar estas ayudas a las familias vulnerables de la escuela pública.

"Es un presupuesto para unos pocos, un presupuesto que consolida, por un lado, una Zaragoza de la fanfarria, el escaparate, los amigos y, por otro, una Zaragoza olvidada por el Ayuntamiento", ha diferenciado Aparicio.

La concejal del PSOE ha concluido al abundar en que el presupuesto "continúa alimentando chiringuitos antiabortistas y recortando en cooperación al desarrollo y que niega el cambio climático". "Un presupuesto que posterga las grandes prioridades de la ciudad en favor del nuevo capitalismo festivo de amiguetes", ha zanjado.