El PSOE cree "hipócrita" que el PP critique en Zaragoza que Hacienda debe dinero y en el Congreso rechacen el decreto

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha replicado a la consejera municipal de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, que es una "hipocresía" del Partido Popular que se queje de que no llega el dinero a la ciudad y en el Congreso de los Diputados voten en contra" del real decreto que, entre otros aspectos, incluía la actuación de las entregas a cuenta.

"Si el Congreso de los Diputados no hubiera derogado el Real Decreto que actualizaba las entregas a cuenta para 2026, la ciudad estaría cobrando lo que se le debe", ha razonado la concejal del PSOE.

Aparicio ha recordado que el Gobierno de España, que preside Pedro Sánchez, es el que "más dinero ha dado a las entidades locales" para aportar el dato de que en 2025 se han superado los 400 millones de euros de transferencia en el conjunto del país.

A su parecer, el PP hace un "ejercicio de hipocresía porque estarían actualizadas las entregas a cuenta si no se hubiera derogado el decreto en el Congreso de los Diputados". "El PP no puede pedir que se entregue el dinero en Zaragoza y votar en contra del decreto en Madrid".

Solans ha criticado la "deslealtad" del Gobierno de España por el desfase de 14 millones de euros en el primer trimestre del año entre los ingresos previstos por las entregas a cuenta y lo realmente transferido. Ese desfase lo ha atribuido a que desde 2023 no hay Presupuestos Generales del Estado.

En marzo la transferencia del Ministerio de Hacienda al Ayuntamiento de Zaragoza por este concepto ha sido de 33,6 millones de euros en las mensualidades de enero y febrero de 2026, que es el mismo importe que en el ejercicio 2025, lo que ha supuesto en esos dos primeros meses del año, un desfase de 5,8 millones, que son 2,9 millones por cada mensualidad, respecto a los 36,5 millones previstos.