El PSOE critica que Azcón sea "un presidente insumiso cuando se trata de defender a las mujeres aragonesas"

ZARAGOZA 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada del grupo parlamentario socialista ha criticado este lunes que el presidente del Gobierno, Jorge Azcón, tras más de dos años de Gobierno, "demuestra que es un presidente insumiso cuando hablamos de los derechos de las mujeres aragonesas".

Así lo ha valorado tras registrar el grupo socialista una iniciativa parlamentaria para exigir "algo obvio, que Azcón cumpla la ley y cree en Aragón el Registro de Personas Objetoras de interrupción voluntaria del embarazo.

"Pedimos que Azcón garantice a las mujeres que puedan ejercer su derecho para la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública", ha dicho Rodrigo.

En defensa de estos derechos de las mujeres, los socialistas apuestan por este Registro como "herramienta indispensable para garantizar que exista un número suficiente de profesionales médicos que aseguren el acceso a este derecho en los hospitales públicos".

María Rodrigo se ha referido a la obligación legal y el consenso institucional para cumplir con la Ley Orgánica 2/2010, reformada en 2023 para obligar a todas las comunidades autónomas a crear un Registro de Objetores. "Algo que Azcón, tras dos años de gobierno, sigue sin cumplir", ha dicho la diputada.

El presidente aragonés, por su parte, ha asegurado este mismo lunes que el Gobierno de Aragón cumplirá "sin problemas" con el requerimiento enviado por el presidente del Gobierno tanto a Aragón, como a Asturias, Islas Baleares y Comunidad de Madrid para la creación y regulación del Registro de Personas Objetoras al aborto, según establece la Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo. Un texto que, según ha recordado Azcón, fue aprobada en 2010.