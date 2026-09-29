El PSOE critica que Chueca suspenda por silencio administrativo el pago de los 12 millones de Tiro de Pichón

Archivo - La concejal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza Marta Aparicio. - PSOE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha criticado que el Gobierno de la ciudad, que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, haya suspendido el procedimiento de Tiro de Pichón por silencio administrativo y que no haya exigido a esta sociedad deportiva privada avales ni garantías que aseguren el futuro cobro de los más de 12 millones de euros pendientes.

Aparicio ha pedido explicaciones en la Comisión de Hacienda a su responsable, Blanca Solans, sobre las medidas previstas para asegurar el cobro a futuro tras conocer que el Gobierno de Chueca ha presentado un informe jurídico sobre la suspensión del procedimiento.

Un informe que, ha recordado, "se supone que ya estaba hecho, que anteriormente decían que no encontraban y que ahora tiene fecha de esta misma mañana, del día 29 de septiembre". "La respuesta por parte del Gobierno de Chueca ha sido la de siempre: nada", ha resumido.

La edil socialista ha advertido del riesgo que, a su juicio, supone no contar con esas garantías: "¿Qué ocurrirá si el Tiro de Pichón desaparece como sociedad o simplemente se cambia de nombre? Pues que jamás recuperaremos esos más de 12 millones de euros", se ha preguntado.

Ha comparado esta ausencia de avales con procedimientos, por ejemplo, que afectan al conjunto de los ciudadanos. "Cualquiera que haya pedido ante el Ayuntamiento o ante cualquier otra Administración una suspensión de cualquier pago, de un pago de un impuesto, de un pago de una tasa, ¿ustedes se imaginan que se lo suspenden por silencio administrativo?", ha puesto en cuestión.

"Habitualmente, o lo deniegan, o en todo caso cuando hay razones para la suspensión, a todos los ciudadanos nos piden unos avales que garanticen que vamos a poder pagar", ha señalado. "Eso no lo han hecho con el Tiro de Pichón", ha remarcado.

HACE CUATRO AÑOS

La concejal socialista ha reclamado que, si la suspensión debe mantenerse, se tramite de forma expresa y con todas las garantías necesarias. Para ello, ha reclamado "los informes jurídicos, los informes técnicos y los informes económicos necesarios para proteger nuestros intereses".

Aparicio ha cuestionado que este informe no se elaborase cuando comenzó el procedimiento. "Este informe debería de haberse hecho hace cuatro años, en el momento en el que se inició este procedimiento", ha afirmado, denunciando que durante ese tiempo "lo que hizo el Gobierno de Chueca fue directamente no hacer absolutamente nada".

A su entender, la cuestión central es cómo se ha producido la suspensión. "El problema que tenemos con este procedimiento es que está suspendido, tal y como dicen los informes jurídicos, por silencio administrativo", ha subrayado.

Ha alertado de que esta circunstancia tiene una consecuencia especialmente relevante, que es la "falta de garantías" para asegurar el cobro de la deuda.

"A Tiro de Pichón no le hemos solicitado la devolución del dinero que nos debe a los zaragozanos y, por lo que parece, no nos vamos a molestar en solicitarle ni avales, ni garantías, ni absolutamente nada para garantizar, cuando llegue el momento, el pago de los 12 millones del Tiro de Pichón", ha zanjado.