El PSOE critica "la descoordinación y descontrol de Azcón" en lasconvocatorias de microcréditos para autónomos

ZARAGOZA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Hacienda del Grupo Parlamentario Socialista, Óscar Galaeno ha criticado la "falta de seguimiento, coordinación y control de Azcón" que, como alcalde de Zaragoza, "dejó fuera a 400 solicitantes de unos microcréditos convocados para ayudar a autónomos y pequeñas empresas y de los cuales no se hizo ni seguimiento, ni control ni justificación".

Así lo ha dicho tras conocer en la Comisión de Hacienda, Presupuestos, Interior y Administración Públicas, el informe de fiscalización realizado por la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la concesión del Ayuntamiento de Zaragoza a los microcréditos reintegrables para autónomos y pequeñas empresas afectados por la COVID, en la priemra y segunda convocatoria.

Galeano ha mostrado su preocupación porque el propio informe incide en que faltó coordinación entre las áreas de Hacienda y Economía "y esa labor era competencia de Azcón".

"Esa es la seña de identidad de Azcón como gestor: descoordinación y descontrol", ha añadido Galeano. Ha instado a Azcón a ser "responsable, transparente y ejemplar en el uso de los recursos públicos cuando está al frente de responsabilidades institucionales".

Estas dos convocatorias de microcréditos sumaron un total de 10 millones de euros: sin embargo, como apunta el socialista "el ayuntamiento de Zaragoza no comprobó ni constató el cumplimiento de los requisitos que se les habían pedido y que habían aportado bajo su única responsabilidad, sin ningún tipo de control o seguimiento".

"La dejadez y falta de gestión provoca que se desconozca la efectividad de este tipo de ayudas, muy necesarias por otra parte para intentar ayudar a autónomos y pequeños empresarios en sus pérdidas por la covid 19, y que han de realizarse con control para evitar que se queden fuera posibles beneficiarios que pudiendo cumplir todos los requisitos, no pudieron acceder a las mismas porque el crédito se había acabado", ha dicho Galeano.

"¿Son estas ayudas una herramienta útil y transparente para usar en otras futuras situaciones?", se ha preguntado el diputado socialista. "Pues no lo sabemos porque la propia Cámara de Cuentas informa de que no se ha hecho el seguimiento necesario", ha añadido.