El PSOE critica la falta de medidas ante las altas temperaturas y lamenta el "teatro" de PP y Vox con la ZBE

Archivo - El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral. - PSOE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Chema Giral, ha criticado la "nula y pésima gestión" del Gobierno la ciudad que dirige la alcaldesa, Natalia Chueca, para hacer ante las altas temperaturas y ha puesto especialmente el foco en la aplicación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad, que PP y Vox la han convertido en "un ejercicio de teatro y opereta".

Giral, que ha comparecido en rueda de prensa, ha calificado de "insuficiente" la aplicación de la ZBE por parte del Gobierno de Chueca para alcanzar los objetivos de reducción de contaminación atmosférica.

"La Zona de Bajas Emisiones limitaría el tráfico en la zona donde están establecidas las zonas de bajas emisiones, reduciría el ruido que producen estos coches y además potenciaría el transporte público para los ciudadanos", ha explicado. Sin embargo, ha dicho, PP y Vox lo han utilizado "como elemento de negociación presupuestaria, mareándonos a los zaragozanos".

Ha recordado que Vox ya planteó modificaciones de la ordenanza para apoyar los presupuestos de 2026 y, de nuevo, estaría vinculando esta cuestión a la negociación de las cuentas municipales de 2027.

"Estamos ante un ejercicio de teatro, de opereta, que no responde a las necesidades de una ciudad que debe afrontar los efectos del cambio climático y reducir sus niveles de contaminación", ha reiterado.

El edil socialista ha considerado que las características actuales de la ZBE "limitan" su capacidad para producir una reducción significativa de la contaminación derivada del tráfico. "PP y Vox no están haciendo lo que tienen que hacer las grandes ciudades españolas, que es intentar reducir la contaminación", ha opinado.

15 MINUTOS

Giral ha recordado que los socialistas han avisado en su día de dos cuestiones. La primera, que en Zaragoza no hay 'de facto' una ZBE porque lo que al final se ha realizado que, por esa zona, puedan circular cualquier tipo de vehículo que tenga una etiqueta ambiental y a los que no la tienen le dan un tiempo prudencial de 15 minutos.

"Como la zona que estableció Natalia Chueca es de dibujos animados, es decir, es muy pequeñita, pues a un coche que contamine en 15 minutos le da tiempo a entrar y salir", ha ironizado.

En segundo lugar, ha recordado que "Vox tuvo que poner alguna excusa para intentar aprobar el presupuesto del año pasado. Ha pasado todo el año 2026 prácticamente y no se ha producido, afortunadamente, ninguna modificación y ahora vuelven con la misma cantinela. Al final Vox volverá a apoyarle los presupuestos a Natalia Chueca y nos estarán mareando a los zaragozanos", ha augurado.

Giral ha criticado, así, la falta de medidas de Chueca para combatir las altas temperaturas que ha sufrido la ciudad este verano y que han provocado consecuencias directas sobre la ciudadanía, especialmente sobre las personas mayores, los colectivos vulnerables y los escolares.

"Este verano ha sido uno de los veranos más calurosos y sofocantes que ha habido en España, particularmente en Aragón y especialmente en Zaragoza". Sin embargo, el Gobierno de Chueca ha adoptado "nulas medidas" en ámbitos como los refugios climáticos, el arbolado, los materiales de construcción o la reducción de la contaminación atmosférica, "al apoyarse en un partido político que es negacionista precisamente del cambio climático, como es Vox".

ARBOLADO

Giral ha dicho comprobar que en este mandato "no hay más refugios climáticos en el verano, ni con mayores horarios" para recordar que bibliotecas y centros cívicos pueden servir como espacios de protección frente a las altas temperaturas. Es más, ha criticado que durante los fines de semana estos equipamientos municipales cierren sus puertas.

El concejal socialista también ha cuestionado las actuaciones urbanísticas realizadas durante los últimos años y ha reclamado un mayor incremento del arbolado y el uso de materiales que contribuyan a reducir el impacto del calor.

"Aquí en Zaragoza hemos hecho justamente lo contrario. Además de abandonar la mayoría de parques y jardines de nuestra ciudad, es que en las calles se está produciendo una tala sistemática del arbolado", ha lamentado.

En cuanto a los materiales de construcción, Giral ha comentado que la ciudad está "patas arriba".

"Lejos de renovar con materiales que sean refractarios al calor, es decir, que no absorban al calor, seguimos haciendo las tradicionales operaciones asfalto en verano, seguimos poniendo materiales graníticos que no son impermeables al calor o continuamos haciendo diseños urbanísticos poco sostenibles" para citar la plaza Salamero o la plaza San Miguel, donde "se han quitado los árboles y se han sustituido por andamios con arbustos, o un exceso de pavimentación en unas plazas".