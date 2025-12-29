El PSOE critica "la mentira" de Chueca con un presupuesto que "estaba bendecido por VOX" desde septiembre

Archivo - Lola Ranera, portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado "la mentira" de la alcaldesa, Natalia Chueca, al presentar un presupuesto para 2025 que "estaba bendecido por VOX" desde septiembre, por lo que ha pedido que "deje de engañar a los zaragozanos", al tiempo que ha reprochado el "nuevo desprecio" hacia el principal grupo de la oposición --por el PSOE--.

"Desde el PSOE le hemos tendido la mano pidiendo una reunión urgente con ella y nos la ha vuelto a morder", ha lamentado. Además, ha alertado de que es la primera vez en la historia de este Ayuntamiento que "se plantea una cuestión de confianza". "Que Chueca llegue a hablar de cuestión de confianza tiene mucho que ver con una inestabilidad política que está lanzando y trasladando a esta ciudad", ha estimado.

Ranera, que ha hecho un primer análisis del proyecto de presupuestos para Zaragoza en 2026 tras la comparecencia de Chueca, ha criticado que "los líos de la derecha han hecho rehenes" a los zaragozanos en el último momento por "tacticismo electoral".

Ello pone en evidencia que en la ciudad "no manda Julio Calvo; quien está mandando directamente es Santiago Abascal. Lo mismo ocurre en Aragón, donde no manda Jorge Azcón, sino Feijóo. Es decir, tanto en PP y VOX mandan sus partidos a nivel nacional. Todo ello, por el tacticismo brutal por parte de la ultraderecha que estamos viendo en la ciudad de Zaragoza, que ha llevado a bloquear los presupuestos".

La portavoz socialista ha insistido en que ya estaban pactados por VOX desde septiembre, como ha reconocido la propia alcaldesa, que ha llegado incluso a decir que "Julio Calvo estaría encantado de estar al lado de ella presentando el proyecto de presupuestos. ¿Qué significa esto? Que en estos momentos se está haciendo rehén a la ciudad de Zaragoza", ha preguntado.

SON LO MISMO

Para Ranera, "hoy está más claro que nunca que Partido Popular y Vox ya no se distinguen, son absolutamente lo mismo". Chueca ha presentado un proyecto de presupuestos negociado pero que, a día de hoy, por los "líos" de la derecha, "se ha hecho rehenes a los ciudadanos por una situación de tacticismo por parte de Vox para no estar en la foto de la presentación", ha deducido.

A su parecer, el Gobierno de la ciudad tenía el proyecto de presupuesto negociado solo y exclusivamente con Vox porque es el único partido que le interesa en este Ayuntamiento y, debido a unas elecciones que hay el 8 de febrero, "Santiago Abascal ha mandado que se pare la máquina y que, por tanto, Vox se salga de la foto porque parece ser que no interesa ir juntos pensando en las urnas", ha resumido.

Ranera ha incidido en que "ante la mano tendida del Partido Socialista nos encontramos con la mano mordida. Teníamos medidas, teníamos propuestas para resolver los problemas de los vecinos y los líos de la derecha han provocado que la oposición nos quedemos fuera de esta negociación. A partir de ahí, la alcaldesa sabrá si quiere generar esta desconfianza y esta inestabilidad política a la ciudad".

"Se nos ha mentido durante todo este tiempo", ha criticado Ranera para añadir que en el despacho de la alcaldesa se ha estado elaborando un proyecto de presupuestos entre el PP y Vox que, en el último momento, "por unas elecciones y por tacticismo político, Santiago Abascal le ha dicho a Julio Calvo que se salga de la foto junto al PP, porque en estos momentos no les interesa de cara a las elecciones el 8 de febrero".

Para Ranera "sería oportuno" que la alcaldesa no volviera a decir nunca más que el PSOE "no es un partido constructivo". A su entender, Chueca "directamente lo desprecia" a tenor de lo ocurrido en el debate sobre el estado de la ciudad cuando plantearon propuestas de resolución que no se atendieron.

TEMÁTICAS

Asimismo, ha contado que en las distintas comisiones los socialistas han trasladado proyectos y propuestas de trabajo que "directamente se han despreciado", al igual que las mociones que han ido llevando al pleno y que, "desgraciadamente, tampoco han contado con el visto bueno de Natalia Chueca", ha subrayado.

Entre otras propuestas, Lola Ranera ha señalado la apuesta del PSOE por poner en marcha la línea 2 del tranvía para cubrir el eje este-oeste y ordenar toda la movilidad desde San José y Las Fuentes hasta Oliver, Valdefierro y Delicias, pero "parece ser que eso no le interesa a la ciudad".

Esa es una medida "bandera" que "siempre" el PSOE ha defendido cuando ha gobernado, como es la línea 1 del tranvía norte-sur y que han seguido trasladando desde la oposición.

Ranera también ha considerado "prioritario" hablar de vivienda pública, de vivienda en alquiler para que "se abarate el precio del mercado", así como hablar de la gratuidad de 0 a 3 años en las escuelas infantiles y de la regeneración de los barrios.

Ha contado que el pasado viernes le solicito a Chueca tener una reunión para hablar de todas estas necesidades que tiene la ciudad y "ella directamente ha decidido despreciar esa propuesta y, por lo tanto, mordernos la mano tendida", ha reprochado.