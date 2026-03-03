El PSOE critica las "ocurrencias" de Chueca con las vides y la noria mientras "abandona" el Parque Macanaz

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, junto al presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal, Rafael Tejedor, en las vides del parque de Macanaz - PSOE

ZARAGOZA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, ha criticado "las ocurrencias" de la alcaldesa, Natalia Chueca, en el entorno del Parque Macanaz, con la plantación de vides de la variedad garnacha, con un desembolso de 42.000 euros, de las que un tercio se ha tenido que replantar; además de la instalación de la noria navideña, que "no ha llegado a funcionar y sigue sin desmontarse".

Frente a ello, Ranera ha recordado reivindicaciones de los vecinos del distrito del Arrabal que "siguen sin darle solución" entre las que ha citado unas riberas "sin cuidar", un parque "deforestado", caminos "llenos de barro" y un andador que da acceso a todos ellos hasta el Puente de Santiago "sin asfaltar".

Lola Ranera, junto al presidente de la Asociación de Vecinos Tío Jorge-Arrabal, Rafael Tejedor, se ha desplazado al "rincón" de estas "ocurrencias" de Natalia Chueca, donde destaca la plantación de vides garnacha. "El año pasado, el Gobierno de Chueca para hacer promoción del vino, que es verdad que es excepcional en la provincia, plantó vides en el Parque Macanaz, a 20 metros de la ribera de Ebro, gastándose 42.000 euros de dinero público y un año después se ha tenido que replantar un tercio por lo que el proyecto "no está funcionando", ha deducido.

A su parecer, la alcaldesa "igual debe entender, de una vez, que a lo mejor no es el lugar adecuado para plantar unas vides, que no es la forma para regenerar y fortalecer los barrios, y que no hay que tirar el dinero de los ciudadanos, sino que hay que pensar en los vecinos, hablar con ellos y resolver sus problemas".

Por ello, ha pedido a la alcaldesa que "baje a los barrios, que venga al Parque Macanaz, que conozca las necesidades de este parque y de sus riberas y que se deje ya de tanta ocurrencia", le ha instado.

Por su parte, Rafael Tejedor ha trasladado que los vecinos del Arrabal "están muy enfadados" porque "con los rigores y el cambio climático el parque está absolutamente deforestado". En vez de invertir el dinero en plantar vides, Chueca "debería plantar árboles que den sombra", ha opinado.

TRES MONUMENTOS

"Estas ocurrencias no han servido para absolutamente nada", ha aseverado Tejedor, al recordar que justo enfrente de la plantación de vides está el aparcamiento de los autobuses turísticos y en todo este tiempo no ha visto "nunca un solo turista bajar a ver las cepas", ha informado.

Para Tejedor, esta plantación "no tiene ningún sentido" más aún cuando el andador que da acceso a todos los vecinos del Arrabal hasta el Puente de Santiago "está sin asfaltar y con la lluvia se ponen unos barrizales tremendos en los caminos".

Se ha preguntado si no sería más sencillo facilitar la movilidad de los vecinos del Arrabal que tener unas "vides de ocurrencia. Es también "lamentable, que se deje morir la gran conquista ciudadana y vecinal de la Expo que fueron las riberas", ha lamentado el presidente vecinal.

A ello se une la instalación de la noria delante, "el proyecto estrella" de Chueca de esta Navidad que "sigue sin girar", ha expresado gráficamente.

En este sentido, Lola Ranera ha recordado que el 2 de febrero le dijeron desde el Gobierno de la Ciudad que aunque no hubiera girado, en un mes estaba desmontada. Pero, la noria sigue ahí, ha indicado añadiendo de forma irónica que "ahora parece que hay tres monumentos: el Pilar, La Seo y la noria".