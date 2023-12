El PSOE critica las preguntas "sesgadas y tendenciosas" de una encuesta municipal sobre políticas sociales

ZARAGOZA, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Paco Galán, ha criticado las preguntas "sesgadas y tendenciosas" que aparecen en una encuesta elaborada por el Ayuntamiento de la ciudad para evaluar las políticas sociales so9bre migración y diversidad cultural.

Dicha encuesta recoge preguntas como si es fácil relacionarse con personas migradas o con personas gitanas, y pide opinión sobre en qué medida en Zaragoza se producen situaciones de discriminación y racismo hacia personas extranjeras o gitanas.

Galán ha lamentado que el Gobierno de la ciudad presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, "cometa errores" de este tipo que "fomentan la discriminación y la desigualdad" y "no favorecen la

construcción de ese espacio de respeto y tolerancia que caracteriza a la ciudad".

El concejal socialista ha incidido en que la encuesta, orientada a valorar algunos de los puntos de planes de convivencia e interculturalidad, "acaba con la objetividad y seriedad que deben tener sondeos de este tipo".

"Al tratarse de una materia especialmente sensible, el rigor tiene que ser máximo para que no se produzcan efectos no deseados y contrarios a los objetivos y metas que se persiguen", ha apuntado.

"RECORTE"

Pero, además, ha dicho, este tipo de políticas "dejan ver la tendencia segregacionista por la entrada de VOX en las instituciones". Galán ha puesto como ejemplo lo ocurrido la semana pasada en las Cortes de Aragón, donde VOX, "partido ultraderechista" y socio de gobierno del PP en el Gobierno autonómico, ha llevado una iniciativa "en contra de fundamentos básicos de acogida y ayuda internacional", ha opinado.

También, ha citado el "grave recorte" sufrido en políticas de cooperación, que ha cifrado en un 65 por ciento en los últimos años, "un tema del que se jacta VOX de haber sido los autores", ha recordado.

"Estamos cada vez más preocupados por las políticas regresivas en las que estamos entrando, con propuestas como estas, claramente racistas e inconstitucionales", ha señalado.

En este sentido, ha considerado necesario que desde el Ayuntamiento de Zaragoza "se exprese abiertamente y sin ambages un rechazo a todas aquellas políticas que no respetan principios básicos de convivencia ya incluidos en el fundamento de la Constitución".

Por último, el concejal socialista ha lamentado que el Gobierno de Zaragoza "cometa errores" de este tipo y que "no sea capaz de parar esas posiciones segregacionistas entre la población, que mantienen la discriminación y la desigualdad y que no se manifieste abiertamente contraria a los intentos de cercenar derechos fundamentales de toda la ciudadanía".