El PSOE critica que Víctor Serrano "ha mentido una vez más" con las piscinas de La Almozara

ZARAGOZA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha asegurado que el consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, "ha mentido una vez más, de forma flagrante, con otra promesa que el PP hizo en campaña electoral, en esta ocasión con las piscinas de La Almozara".

Horacio Royo ha realizado esta afirmación tras conocer el anuncio por parte del Gobierno de la ciudad del nuevo proceso para la construcción y explotación del Centro Deportivo Municipal La Almozara, "curiosamente" tres días después de que la portavoz socialista, Lola Ranera, alertada de la "parálisis de este proyecto".

A su juicio, lo que ha hecho Víctor Serrano "es una patada para delante para seguir sosteniendo que su proyecto es un fracaso y que lleva 3 años engañando a los vecinos de La Almozara. "Ocultando la verdad, pretende seguir engañándonos otros meses más para no acometer la promesa que formalmente hicieron a los vecinos en campaña electoral, que no es otra que dotarlos de esta infraestructura municipal", ha recriminado.

Según ha explicado Royo, que ha comparecido en rueda de prensa junto al concejal Guillermo Ortiz, lo que "realmente" ha hecho el Gobierno del PP ha sido "echar para atrás" el proceso de adjudicación de la concesión de obra pública de este centro deportivo que anuncia en plena campaña electoral --el 28 de abril de 2023-- tras "fracasar" el primer intento de 2020 que queda desierto por "falta de financiación", a la vez que "ha dejado sin efecto la aprobación del estudio de viabilidad económico-financiera y el anteproyecto de obras del pasado 9 de febrero de 2023.

"Serrano --ha opinado-- ha enlazado excusas ridículas, como que han descubierto 3 años después que utilizar la metodología 'Passivhaus' es imposible y habría que preguntarse en qué estaban pensando en los dos procesos de licitación anteriores".

Para Royo, lo que está claro es que "volvieron a engañar a los ciudadanos prometiendo las piscinas en plena campaña electoral". Por

eso, ha reclamado a Serrano, "que deje de mentir, que respete a los ciudadanos, a las entidades vecinales, y a la Junta de Distrito y que diga la verdad".

El también portavoz socialista de Urbanismo ha enfatizado que "la realidad es que este tipo de proyectos espectaculares que vende el PP y que pretenden que no cueste un céntimo a los ciudadanos, fracasan una vez después de otra". "De la misma manera que va a haber dinero público para otro tipo de proyectos, hay que empezar a pensar de cara a los presupuestos que tiene que haber dinero público para ello", ha apuntado.

PLENO DE LA JUNTA DE DISTRITO

Royo también ha criticado la forma "poco elegante e injusta" de Víctor Serrano a la hora de lanzar críticas al presidente de la Junta de Distrito de La Almozara por la convocatoria del Pleno extraordinario del pasado martes, "basada también en mentiras e insultando la inteligencia de los zaragozanos".

"Es nuestra obligación acudir a las convocatorias nos guste o no. Y la agenda de Serrano no puede estar por delante de atender las reivindicaciones de los vecinos", ha criticado. Ha instado a Serrano a que "baje del pedestal y trabaje por los zaragozanos y no para sus cuatro amigos a los que siempre trata de favorecer".

Por su parte, Guillermo Ortiz ha lamentado que Víctor Serrano también haya mentido con sus excusas su no asistencia al Pleno extraordinario de la Junta de La Almozara. Ha recordado que ha sido el pasado martes 31 de octubre cuando se envía un correo electrónico con la convocatoria del Pleno, de forma unánime, 7 días antes de su celebración, y a la que asisten todos los grupos para escuchar las

reivindicaciones de los vecinos.

"Los políticos no deberíamos servir solo para el marketing y la foto en los momentos buenos, sino también cuando las cosas no salen y hay que explicarlas. Es lo que define la talla política de una persona", ha concluido.