El PSOE defiende en el Senado homogeneizar el etiquetado y las denominaciones comerciales de los productos con trufa

La senadora turolense María José Villalba. - PSOE TERUEL

ZARAGOZA 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha presentado una moción en la que insta al Gobierno de España a agilizar el acuerdo "para homogenizar los criterios de etiquetado y denominaciones comerciales para los productos con trufa", en particular respecto al uso de las menciones "trufa" y "trufa negra", y a la declaración de "aromas" o "esencias", reforzando la información "veraz" al consumidor y evitando prácticas "que puedan inducir a error sobre la naturaleza, composición u origen del producto".

Este acuerdo, que según recoge la propuesta socialista ya se está trabajando en la Mesa de Coordinación de la Calidad Alimentaria (MECOCALA) adscrita al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, responde a las reivindicaciones del sector para "clarificar con mayor precisión" el uso en el etiquetado de menciones como "trufa" y "trufa negra", así como la declaración de "aromas" o "esencias" en productos transformados que evocan trufa sin una presencia real o significativa del ingrediente, han indicado desde el PSOE Teruel.

La moción señala la necesidad de "una política pública que proteja al productor y al consumidor, y que preserve el prestigio de la trufa turolense y española frente a prácticas de etiquetado equívocas" dada la expansión notable del sector en las últimas décadas.

En este contexto, hace referencia expresa al "peso estructural" del área de Gúdar Javalambre en la producción de trufa negra que, con más de 11.000 hectáreas vinculadas al cultivo y 52 toneladas anuales, alcanzaría el 75% del total de la producción española.

La senadora turolense María José Villalba, que es la impulsora de la moción y la defenderá esta semana en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha destacado la importancia de responder "a una de las inquietudes más relevantes del sector trufero" que, ha remarcado, ha conseguido "generar un impacto directo en empleo y fijación de población" en la provincia, con el "aprovechamiento sostenible del territorio y la creación de una cadena de valor".

"La normativa europea de información alimentaria al consumidor exige veracidad y prohíbe inducir a error, y la experiencia acumulada en otros ámbitos de la cadena alimentaria aconseja avanzar hacia criterios técnicos nítidos, verificables y homogéneos, con la participación del conjunto de administraciones públicas competentes", ha apuntado de acuerdo al texto de la moción.

Villalba ha afirmado que España ya dispone de "instrumentos eficaces" para reforzar la calidad diferenciada y ha destacado la importancia la figura de Indicación Geográfica Protegida "Trufa negra de Teruel", en proceso de tramitación, así como una estrategia de promoción "basada en autenticidad, controles y reputación".

El segundo punto de la moción pide al Gobierno de España "seguir incluyendo en el Plan Nacional de Control de Cadena Alimentaria (PNCOCA) el control sobre el etiquetado y la composición de los productos que declaren trufa o aromas asociados".