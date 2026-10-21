El PSOE denuncia el aumento de las listas de espera en Teruel, sobre todo en Oftalmología

Pedro Polo, diputado socialista de las Cortes de Aragón. - PSOE

TERUEL 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Teruel ha denunciado el preocupante incremento de las listas de espera para acceder a consultas externas de distintas especialidades médicas en el Hospital Obispo Polanco de Teruel, según los últimos datos oficiales del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón correspondientes a septiembre de 2026. El caso más llamativo es el de oftalmología, donde se ha pasado desde los 35 días de espera en 2023 a los 290 días actuales, en lo que supone un incremento de un "alarmante 729%".

"Imaginemos a un mayor turolense con cataratas que necesita acudir al oftalmólogo. Se encuentra con una especialidad cuya demora media es de casi diez meses. Prácticamente un curso escolar entero. Un niño puede empezar las clases en septiembre y terminarlas en junio mientras un paciente sigue esperando a que lo vea el especialista", ha señalado el diputado socialista en las Cortes de Aragón Pedro Polo.

El parlamentario ha destacado que ocho de las doce especialidades en consultas externas han aumentado sus tiempos medios de espera desde agosto de 2023. Así, hay 172 días de demora media en neumología, 113 en traumatología y 106 en neurología, donde la espera ha aumentado un 66 % desde que gobierna Azcón. "Hablamos de personas que tienen que esperar más de tres meses para una consulta donde tratar problemas respiratorios, una artrosis de rodilla, migrañas persistentes o cataratas. Detrás de cada cifra hay una persona preocupada por su salud, que puede tener dolor o que necesita un diagnóstico. No son números, son pacientes", ha apuntado.

FALTA DE MÉDICOS

Polo ha argumentado que estas esperas no son casualidad, sino la consecuencia directa de la falta de especialistas. Ha enumerado que en junio, el servicio de oftalmología del Obispo Polanco contaba con un solo oftalmólogo a jornada completa de los seis previstos en su plantilla, con unos 3.200 turolenses pendientes de una primera consulta. En Neurología, desde el 1 de junio no hay ningún neurólogo trabajando en el hospital: las consultas quedaron suspendidas y los pacientes con ictus tienen que ser trasladados a Zaragoza.

"Mientras Sanidad presumía de haber cubierto el 100% de las plazas de neurología y oftalmología, en la consulta no había médicos. Por eso la espera en oftalmología se ha multiplicado por ocho. Cuando de seis oftalmólogos queda uno, la lista no puede hacer otra cosa que dispararse". El propio Colegio de Médicos de Teruel, ha incidido Polo, ha cifrado en al menos trece los especialistas que faltan en el Obispo Polanco y ha advertido de que, sin neurólogos, ni siquiera se puede abrir la unidad de ictus del nuevo edificio.

"Un hospital nuevo y enorme, pero sin médicos no sirve de nada" Polo ha relacionado esta situación con la puesta en funcionamiento del nuevo Hospital Obispo Polanco, una infraestructura que debería representar una oportunidad para mejorar la sanidad turolense. "Tenemos un hospital nuevo, enorme, moderno y con capacidad para incorporar más especialistas, más profesionales y nuevos servicios. Pero de poco sirve tener un hospital más grande si el Gobierno de Azcón no lo llena de médicos", ha dicho.

"Un hospital sin médicos es como una escuela sin maestros. Puedes tener el edificio más bonito y moderno del mundo, pero sin profesionales no sirve para lo que fue construido", ha lamentado el diputado autonómico criticando la "falta de planificación" del Gobierno de Azcón y reclamando un calendario claro para la puesta en funcionamiento completa del hospital y la incorporación de profesionales y servicios, "que den certezas y seguridad a los turolenses".

Polo ha criticado la "falta de previsión, planificación y esfuerzo para atraer profesionales" en la apertura del nuevo hospital: "han tenido tres años para planificarlo y se han limitado a hacer una apertura "fake" bajo mínimos y a adjudicar plazas sobre el papel. Una plaza adjudicada no es un médico en la consulta. Y suma y sigue, porque esto no tiene visos de solución a corto plazo", ha explicado.

Finalmente, el representante socialista ha advertido de las desigualdades que generan unas listas de espera tan prolongadas. "La idea del PP y de Vox es clara: forzar a que quien puede pagar una consulta privada lo haga, y quien no puede, que se aguante y espere.

Mientras tanto, esta dinámica perversa va destruyendo poco a poco nuestra joya de la corona, una sanidad pública donde no importaba el bolsillo del paciente, solo sus dolencias", ha afirmado, reclamando al Gobierno de Aragón medidas para reducir las listas de espera y una planificación de profesionales que permita aprovechar toda la capacidad del nuevo hospital.