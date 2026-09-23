El PSOE denuncia que las carencias en el Hospital de Jaca son el ejemplo del abandono de la sanidad

La diputada autonómica del PSOE María Rodrigo y la portavoz de este partido en Jaca, Olvido Moratinos, junto con otros miembros del PSOE ante el Hospital Comarcal de Jaca. - PSOE

JACA (HUESCA), 23 (EUROPA PRESS)

El PSOE ha denunciado este miércoles que el único quirófano activo del Hospital de Jaca lleva más de 20 días cerrado por una avería y ha reprochado "el abandono del Gobierno de Aragón hacia quienes viven en este territorio".

Así lo ha asegurado la diputada socialista María Rodrigo desde Jaca, donde ha estado acompañada de la portavoz socialista en el Ayuntamiento jaqués, Olvido Moratinos. Ambas han lamentado que para el Gobierno de Jorge Azcón hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. "Y para Azcón, los vecinos de esta parte del Pirineo occidental están entre los de segunda", han añadido.

La diputada autonómica ha asegurado que "este abandono tiene consecuencias muy serias para la ciudadanía: se están demorando operaciones programadas, en otros casos se están reprogramando en el Hospital San Jorge de Huesca, con los perjuicios que esto puede acarrear para las familias jacetanas, o el caso de los partos, en los que por normativa de seguridad hospitalaria no se pueden atender ni programados ni de forma regular si no hay un quirófano abierto y disponible".

"Una avería puede ocurrir; lo que debe evaluarse es por qué una incidencia deja durante semanas limitada una prestación esencial y qué alternativa asistencial inmediata existe", ha demandado María Rodrigo.

La socialista Olvido Moratinos ha dicho que "para quienes vivimos aquí es realmente lamentable que desde hace prácticamente un mes el quirófano del hospital de Jaca esté sin funcionar por una avería".

Moratinos ha exigido al Gobierno de Aragón "que no abandone servicios y que, por ejemplo, las mujeres puedan seguir pariendo en Jaca". Precisamente, en el caso de la actividad obstétrica, y en especial en los partos, María Rodrigo ha recordado que "surgen varios problemas simultáneos, hay dificultades para garantizar médico presencial en la UVI Móvil en la Jacetania durante todas las franjas horarias".

UVI MÓVIL

Ha indicado además que Jorge Azcón y el alcalde de Jaca, Carlos Serrano, "no han cumplido su promesa de implantar el servicio de UVI móvil las 24 horas durante los 365 días del año para toda la comarca, lo que también agrava considerablemente esta situación generada al no contar con un quirófano disponible".

"Esta falta de reparación y de soluciones inmediatas provoca la pérdida de la confianza de vecinos y vecinas de La Jacetania en el Hospital, así como los del Alto Gállego y parte del Sobrarbe, que también cubre este Hospital".

Precisamente, Moratinos ha recordado que gracias al plan estratégico 2016-2021 que se hizo con el gobierno socialista de Javier Lambán "se había logrado recuperar la credibilidad en nuestro hospital".

Ha recordado también que con los Gobiernos socialistas en Aragón "hubo mejoras en este centro hospitalario de Jaca: la incorporación de un nuevo mamógrafo, de un tac, la puesta en marcha de un laboratorio propio de análisis clínicos o la renovación de toda la sala de diálisis".

"Se consiguió consolidar una cartera de servicios sanitarios públicos que dan servicio a la Jacetania y el Alto Gallego, con una atención hospitalaria cercana, segura y eficiente, evitando desplazamientos innecesarios. Y frente a esos avances, la socialista María Rodrigo se ha referido a la privatización de la sanidad pública que está llevando a cabo el gobierno PP-Vox.

"Jaca es un ejemplo de la privatización del Gobierno de Aragón, con la contratación privada de ecografías, que evidencia una dificultad estructural para cubrir Radiodiagnóstico con una plantilla pública", ha apuntado Rodrigo.

En la atención a los medios de comunicación desde Jaca ha exigido al Gobierno que preside Jorge Azcón que sea consecuente con la realidad del territorio. "En las zonas rurales, como puede ser el Pirineo, derivar no equivale a tener el mismo servicio" y ha exigido al gobierno aragonés que preste a estas zonas "la misma calidad y seguridad asistencial".

"El debate sobre Jaca es también territorial", ha concluido Rodrigo, quien quiere saber "qué cartera de servicios y qué capacidad resolutiva considera necesaria el Gobierno de Aragón para que vivir en una comarca rural no implique depender sistemáticamente de desplazamientos a la capital".