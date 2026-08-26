El PSOE exige a la alcaldesa de Zargoza los contratos de la Nueva Romareda y critica el reiterado "oscurantismo"

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, junto al concejal socialista, Horacio Royo - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera, junto al concejal Horacio Royo, han exigido a la alcaldesa y presidenta de la Sociedad Nueva Romareda, Natalia Chueca, que entregue los contratos vinculados a la explotación del futuro estadio de fútbol y al pago de 8 millones de euros al Real Zaragoza, ante la "reiterada falta de transparencia" y el "oscurantismo" injustificable" en la gestión de la mayor inversión de dinero público de los últimos 15 años en la ciudad.

El PSOE reclama a Chueca concretamente una copia del contrato de arrendamiento de industria suscrito entre Nueva Romareda y el Real Zaragoza, así como el contrato relacionado con la utilización del Ibercaja Estadio.

"Pedimos a Chueca que se nos entregue estos contratos en la Junta de Portavoces del próximo lunes, 31 de agosto, después de que las cuentas de Nueva Romareda hayan permitido conocer que la Sociedad abonó al Real Zaragoza 8 millones de euros el pasado 4 de marzo", apenas dos días después de la firma de un contrato de arrendamiento de industria para la explotación del futuro estadio, ha señalado Ranera.

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo va a registrar la petición de una Comisión extraordinaria de Presidencia sobre este asunto.

Ranera ha incidido en que "solo dos días después de aprobar el contrato, el 4 de marzo se pagan los 8 millones al Real Zaragoza. Que les pregunten a los comerciantes que sufren las obras que tienen levantada esta ciudad si cobran con la misma celeridad la ayuda de 400 euros".

"¿Para qué se creó la sociedad Nueva Romareda, para no dar cuenta de nada, para no dar cuenta a ningún grupo político y, al final, para no dar cuenta a los ciudadanos?", se ha preguntado Ranera, quien ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza es el socio principal de esta sociedad mayoritariamente pública.

TRANSPARENCIA

La portavoz socialista ha considerado especialmente significativo que la información sobre este pago haya trascendido a través de las cuentas anuales y de la documentación de auditoría recogida en la web de la Sociedad Nueva Romareda, y no mediante una comunicación directa de la propia Sociedad o de su presidenta a todos los grupos municipales.

"Si la Sociedad es mayoritariamente pública, ¿por qué no conocemos los contratos que se están firmando? ¿Por qué no hay transparencia?", ha planteado Ranera. "No entendemos que dos miembros de la Corporación formen parte del Consejo de Administración, entre ellos VOX, y que los grupos políticos de la oposición tengamos que enterarnos de decisiones de esta importancia meses después y por las obligaciones contables de la Sociedad", ha insistido.

Para la portavoz socialista, la cuestión adquiere todavía mayor relevancia al tratarse de un contrato de explotación sobre un estadio que todavía se encuentra en construcción. "¿Alguien puede imaginar pagar un contrato de alquiler sin que el piso esté hecho?", ha señalado, por lo que ha vuelto a reclamar explicaciones detalladas sobre las condiciones exactas del acuerdo y sobre el destino y justificación de los 8 millones abonados al Real Zaragoza.

Lola Ranera también ha cuestionado el papel de los representantes de otros grupos políticos presentes en el consejo de administración de Nueva Romareda y ha reclamado que el PSOE, como principal grupo de la oposición, forme parte de dicho órgano para garantizar un control político efectivo de una sociedad que gestiona fondos públicos.

"Da la sensación de que no hay nada de transparencia sino total opacidad, porque los que son miembros de la Sociedad no nos cuentan lo que hay y los otros consejeros son amigos que habitualmente estamos viendo en todos los proyectos de esta ciudad, por lo que da la sensación de que esto es lo de 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como'", ha lamentado.

"Espero que empecemos el curso hablando de transparencia", ha afirmado Ranera. "Si no hay nada que esconder, ¿qué problema había en explicar a los grupos políticos lo que se estaba firmando?", ha incidido.

DINERO PÚBLICO

Por su parte, el concejal socialista Horacio Royo ha situado el debate en una cuestión que, a su juicio, trasciende cualquier consideración deportiva o emocional: "Cuando hablamos de la construcción del nuevo estadio de La Romareda, estamos hablando de la mayor inversión de dinero público que se ha producido en Zaragoza en los últimos 15 años".

Por ello, ha defendido que la obligación de la oposición es exigir "el control y el conocimiento" de cómo Ayuntamiento y Gobierno de Aragón están gestionando esta inversión. Royo ha denunciado que, desde la creación de Nueva Romareda, la información sobre el proyecto se ha conocido siempre 'a posteriori', bien a través de las obligaciones contables y de fiscalización de la Sociedad, bien mediante informes de organismos de control.

"El Gobierno del PP no ha dado información nunca de absolutamente nada", ha reprochado. "Nos hemos tenido que enterar ahora de hechos que sucedieron hace cinco meses porque alguien ha tenido que reflejar ese pago en una línea de un informe de auditoría", ha recordado.

El concejal socialista ha incidido en que el Ayuntamiento y los responsables de la Sociedad deberían haber informado directamente a la ciudadanía de Zaragoza y de Aragón sobre una operación de 8 millones de euros de dinero gestionado por una sociedad mayoritariamente pública.

"Lo que estamos reclamando es algo tan sencillo como que el Gobierno de la cara y explique cómo se está gestionando esta inversión", ha señalado Royo. "La forma en la que este Gobierno está gestionando esta inversión no suscita la más mínima seguridad ni tranquilidad respecto a que el dinero de los contribuyentes se esté gestionando con la rectitud y transparencia exigibles", ha incidido.

Royo ha advertido además de las dudas que genera el denominado contrato de arrendamiento de industria. A su juicio, resulta necesario conocer su contenido para determinar qué obligaciones asume cada una de las partes.

COMISIÓN EXTRAORDINARIA

En particular, los socialistas quieren saber si desde el 2 de marzo de 2026 el Real Zaragoza está obligado a pagar el alquiler del futuro estadio, qué periodo de carencia, en su caso, contempla el contrato y si se han constituido las garantías previstas para asegurar el pago de los arrendamientos. "Si conociésemos ese contrato no tendríamos que estar hoy haciendo estas preguntas", ha señalado Royo, quien ha reclamado que el Gobierno municipal despeje todas las dudas en sede política y con documentación oficial.

El concejal ha anunciado que el grupo municipal socialista solicitará una comisión extraordinaria de Presidencia para que, a comienzos de septiembre, el PP explique las condiciones de estos acuerdos y la situación económica de Nueva Romareda.

"Estamos cumpliendo con nuestra obligación como cargos públicos elegidos por la ciudadanía, que es controlar al Gobierno. No estamos pidiendo nada extraordinario: estamos pidiendo conocer contratos de una Sociedad cuyo socio mayoritario es el Ayuntamiento de Zaragoza y que implican pagos de cantidades muy importantes de dinero público", ha incidido royo.

Los socialistas consideran que el caso de los 8 millones de euros vuelve a poner de manifiesto la necesidad de acabar con la "opacidad" en torno a Nueva Romareda y reclaman que el Gobierno de Natalia Chueca facilite de inmediato toda la documentación contractual y económica relacionada con el proyecto.

"Queremos conocer los contratos, queremos conocer las condiciones y queremos conocer cómo se está gestionando cada euro público. Es el momento de que el Gobierno cuente la verdad y de explicaciones de manera transparente y en todo momento, no meses después y porque lo obliga una auditoría", ha concluido.