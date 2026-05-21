El PSOE exige a Azcón que condene el "secuestro" y "maltrato" de Israel a los dos aragoneses de la Flotilla de Gaza

Archivo - El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

HUESCA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE oscense ha pedido este jueves al presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, que condene el "secuestro" y el "maltrato" ejercido por el Estado de Israel a los integrantes de la flotilla solidaria Global Sumud, interceptada en aguas internacionales cuando trataba de llevar ayuda humanitaria a Gaza, en la que viajaban dos aragoneses, María García y Javier Aparicio, originarios de las localidades pirenaicas de Boltaña y Castejón de Sos, respectivamente.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha indicado que "todo apunta" los más de 40 activistas españoles serán deportados este jueves vía Turquía, aunque están todavía en un centro de detención, en el que fueron increpados e incluso golpeados por el ministro ultra israelí Itamar Ben Gvir y se les ve arrodillados y con la cara en el suelo, lo que ha generado la condena del Gobierno español, de otros estados europeos y hasta el rechazo del propio primer ministro hebreo, Benjamín Netanyahu.

El diputado autonómico por la provincia de Huesca Marcel Iglesias se ha referido al apoyo "manifiesto" del Gobierno central a los 44 españoles que viajaban en la flotilla humanitaria y ha reclamado al Ejecutivo autonómico "que ejerza su responsabilidad y ampare con su apoyo a estos dos aragoneses, María García y Javier Aparicio".

Por ello, ha avanzado que los socialsitas presentarán sendas iniciativas en las Cortes de Aragón y en la Diputación Provincial de Huesca (DPH) para exigir a Azcón un posicionamiento contra el "secuestro" de estos dos aragoneses por el Estado de Israel.

Del mismo modo, el PSOE ha reiterado su condena "al asalto, la detención ilegal y la violencia física practicada por fuerzas de seguridad israelíes contra los integrantes de la Global Sumud Flotilla y muestran su solidaridad con las personas afectadas, "en particular con los residentes en Aragón que participaban en dicha misión humanitaria". Ha exigido también la "liberación inmediata" de todas las personas detenidas de manera ilegal.

El parlamentario socialista ha instado al Gobierno de Aragón a condenar los hechos y "a actuar de manera coordinada con el Gobierno de España en las acciones pertinentes para lograr la liberación de los detenidos de forma ilegal y el genocidio perpetrado por el gobierno de Israel".

"Para el señor Azcón hay ciudadanos de primera, de segunda, de tercera o directamente no existen, porque no ha manifestado ni su condena por el asalto a la flotilla a finales de abril, cuando Javier Aparicio ya fue agredido durante el asalto llevado a cabo por la marina israelí, ni esta semana con la detención por Israel de ambos, junto al resto de españoles que participaban en esta flotilla solidaria que solo trata de visibilizar su apoyo a la población civil de Palestina y denunciar el ataque a los derechos humanos que sufren los gazatíes", ha remarcado Iglesias.

El diputado altaoaragonés ha reconocido el apoyo del gobierno central, manifiesto a través del ministro español de Asuntos Exteriores, quien ha asegurado que desde el Ministerio "se va a defender frente a cualquier calumnia que les vincule con grupos terroristas: son ciudadanos pacíficos".

Por último, el PSOE ha manifestado "su más absoluta repulsa a la actitud del ministro Ben-Gvir ante el maltrato hacia los detenidos" y ha instado a respetar al derecho internacional y los Derechos Humanos, así como a la protección de las misiones humanitarias.