El PSOE exige a Azcón que no deje fuera a los taxistas y microempresas en los nuevos contratos del transporte escolar

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Educación, María Rodrigo, junto a taxistas y representanets de micromepresas en Ricla. Allí ha anunciado que el PSOE pide la paralización de los pliegos para el transporte escolar en las tres provincias. - PSOE

RICLA (ZARAGOZA), 17 (EUROPA PRESS)

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en Educación, María Rodrigo, ha destacado la labor que desde hace décadas realizan los taxistas y microempresas del territorio en el servicio de transporte escolar y a los que ahora, ha advertido, "el gobierno del PP quiere excluir".

"Durante décadas, el servicio en las zonas rurales se ha prestado con eficacia, flexibilidad y cercanía gracias a la red de taxis rurales y pequeñas empresas locales de transporte que han contribuido a vertebrar el territorio, y ahora el gobierno de Azcón les excluye y condiciona este servicio a una rentabilidad económica que solo pueden ofrecer grandes empresas", ha criticado.

Así ha resumido la portavoz socialista de Educación en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, la situación que a su juicio ha generado el gobierno de Azcón con la licitación del transporte escolar para cada una de las provincias aragonesas.

Por tal motivo, María Rodrigo ha anunciado que el PSOE ha pedido la paralización de los pliegos e incluir las cláusulas de taxistas rurales y microempresas que garantizan el servicio y contribuyen a vertebrar el territorio con un vínculo directo con ellas familias y centros educativos.

"Se introducen unas condiciones que excluyen económica y técnicamente a los taxis rurales y microempresas que hasta ahora venían garantizando el transporte de alumnado en municipios pequeños o con difícil acceso", ha dicho María Rodrigo.

En Ricla (Zaragoza) Rodrigo ha expuesto esta situación acompañada de la diputada en el Congreso, Marta Gracia y de varios representantes del sector de los taxis de transporte escolar.

La diputada socialista ha defendido la labor de estos profesionales que "no solo transportan alumnado, sino que también garantizan la seguridad diaria de los niños y niñas, mantienen un vínculo personal con las familias y los centros educativos, y sostienen empleo directo en los municipios más pequeños, donde cada contrato supone mantener viva una actividad económica".