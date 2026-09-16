El PSOE exige congelar las tasas medioambientales, bajar precios públicos y piscinas gratis en olas de calor en Zaragoza

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio, ha exigido congelar las tasas medioambientales; una bajada de precios en diversos espacios públicos, como en Distrito 7; bonificaciones del cien por cien en determinados clubes deportivos en el uso de instalaciones deportivas; y la entrada gratuita en las piscinas municipales ante las olas de calor.

Estos son algunos de los alrededor de 20 votos particulares que el PSOE presentarán a las ordenanzas fiscales de 2027, y cuyo plazo vence esta semana antes de pasar por comisión y luego llevarlas al pleno.

"Dentro del poco margen que nos da el Gobierno intentamos disminuir, en algo, la presión fiscal que sufrimos todos los ciudadanos", ha resumido Marta Aparicio.

En rueda de prensa, Aparicio ha reconocido que echando la vista atrás, el Partido Popular ha sido "coherente" en este mandato porque la alcaldesa, Natalia Chueca, "ha mantenido exactamente la misma política fiscal, que se ha basado en subir la presión fiscal a todos los ciudadanos para bajársela a los que menos tienen".

"Lo que hemos visto durante estos años es que la señora Chueca se ha dedicado a bonificar y a perdonar pagos mientras año tras año nos metía un batacazo tras otro al común de los ciudadanos", ha diferenciado.

DISTRITO 7

Al respecto, ha relatado que estos años se han aprobado bonificaciones del IBI a grandes empresas que suponían millones de euros que "les han perdonado, como por ejemplo a Quirón o a Nueva Romareda o también no se le pide el dinero al Tiro de Pichón que adeuda al Ayuntamiento de Zaragoza más de 10 millones de euros y mientras tanto el Partido Popular se ha negado a bonificar el ICIO de las obras de rehabilitación de, por ejemplo, los grupos sindicales".

Ello ha supuesto, ha explicado Aparicio, que la ciudad "haya perdido millones de euros en bonificaciones a grandes empresas, a los que más tienen, mientras se ha subido, año tras año, el agua y las basuras a todos los vecinos independientemente de la renta y el próximo años Chueca culminará su proyecto fiscal con algunos últimos estacazos".

También ha criticado que la "prácticamente nula posibilidad" de que los grupos municipales debatan las ordenanzas fiscales para presentar votos particulares. "Tan solo se han abierto un puñado de artículos y casi todos por cuestiones técnicas los que se han abierto para algo más ha sido para incrementar la presión fiscal a los ciudadanos", ha indicado.

Como ejemplo ha citado que una nueva tarifa que hasta ahora no existía y es la del cementerio de Torrero por el Jardín de las Cenizas, que ha cifrado en 139 euros. Otra son los precios públicos por el uso de las instalaciones de Distrito 7, que aunque el propio informe dice que "tendrán que ser de aplicación flexible", lo que está claro, según Aparicio, es que "ninguna entidad del distrito de Las Fuentes podrá utilizarlo por los precios que proponen y porque tampoco podrán pedir exención por ser una entidad sin ánimo de lucro".

Ha comentado que el proyecto del Gobierno de Zaragoza dice que sólo tendrán acceso a esa tarifa gratuita las entidades con o sin ánimo de lucro que estén relacionadas con el ámbito de actuación, o sea, con el cine, y que, además, tengan firmado un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Zaragoza.

"Mediapro, con que firme un convenio con el ayuntamiento, podrá utilizar gratis esas instalaciones, mientras la Asociación de Vecinos de Las Fuentes o la Asociación de Vecinos de Montemolín tendrán que pagar por el uso del salón de actos de Distrito 7 en torno a unos 3.600 euros", ha comparado.

USO SOCIAL

Otra crítica es la "subida" del precio de las piscinas "justo cuando se activa el protocolo de altas temperaturas cuando son el único refugio climático de la ciudad".

Aparicio ha informado de que los votos particulares del grupo municipal socialista tienen el doble objetivo de "dentro de las posibilidades, disminuir en algo la presión fiscal; y, en segundo lugar, mejorar la transparencia en la gestión de los espacios públicos".

Al respecto, ha dicho que Distrito 7, Las Armas, Etopía, el Centro de Historias, o los centros municipales deportivos "no deben ser solo espacios para alquilar, sino que deben tener una función social y deben estar al servicio de los ciudadanos".

Así, los votos particulares del PSOE ahondan en "clarificar las reglas del juego para acceder a los espacios públicos e intentar que faciliten ese uso que tiene que ser social, vecinal y comunitario", ha concluido.