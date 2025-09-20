El PSOE exige al Gobierno de Azcón que no suprima de la plaza de Enfermería Familiar y Comunitaria de Aínsa (Huesca)

Mapa de Activos en Salud con el que el área participó en la última Feria de la Salud celebrada en el Sobrarbe. - PSOE SOBRARBE

AÍNSA (HUESCA), 20 (EUROPA PRESS)

La consejera comarcal del PSOE Sobrarbe, Susana Pérez, ha expresado su rechazo a la supresión de la plaza de Enfermería Familiar en Aínsa (Huesca) porque "la pérdida no la sufrirá sólo esta población, también los usuarios de la Residencia La Solana y muchos vecinos de la Comarca que se benefician de los proyectos en prevención y promoción de la salud que organiza esta profesional a lo largo del año".

Pérez ha recordado la multitud de programas que se han puesto en marcha en la zona durante estos tres años y que han beneficiado a jóvenes en colaboración con los centros escolares, personas adultas y mayores, en ámbitos tan importantes como la prevención de drogodependencias, vida activa, primeros auxilios, nutrición, hábitos saludables, acercando el trabajo en salud a la población de Sobrarbe.

"Su trabajo por la comunidad va más allá de una simple enfermera" ha reivindicado, por lo que ha lamentado que el consejero de Sanidad, José Luis Bancalero, "muestra muy poca sensibilidad suprimiendo esta figura esencial en una comarca como la nuestra".

El grupo del PSOE en la Comarca de Sobrarbe ha respaldado la carta enviada desde el Consejo de Salud de Zona de Aínsa y ha anunciado que llevará este asunto a las Cortes de Aragón a través de una proposición no de ley.

"Reivindicamos no sólo la labor comunitaria que ha desarrollado esta enfermera a lo largo de los últimos años, también el derecho de la población de Sobrarbe a contar con los mismos profesionales que en el resto del territorio, así como a una sanidad pública de calidad", ha sostenido Pérez.

Una vez más, ha añadido la socialista, "y como viene ocurriendo desde 2023, Sobrarbe y sus gentes volvemos a ser los grandes perjudicados de la política de recortes e inversiones interesadas del Presidente de Aragón".