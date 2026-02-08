El PSOE es la fuerza mayoritaria en el pueblo de Pilar Alegría, La Zaida (Zaragoza), con el 66,40% de los votos

La candidata del PSOE, Pilar Alegría. - Marcos Cebrián - Europa Press

ZARAGOZA 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Partido Socialista ha sido la formación más votada en La Zaida, localidad zaragozana donde nació la candidata socialista a la Presidencia del Gobierno de Aragón, Pilar Alegría. Lo ha hecho obteniendo el 66,40% de los votos --170, 30 más que en 2023-- lo que deja al PSOE muy por delante del PP, segunda fuerza, con 35 apoyos --cuatro más que hace tres años--, mientras que Vox ha obtenido 20; CHA ha sumado 9 e IU-Movimiento Sumar ha recibido cinco votos. La misma cifra que ha obtenido la opción de Se acabó la fiesta.

Además, Aragón Existe se ha quedado con 4, el PAR --3--, 2 votos han ido a parar a Podemos Alianza Verde y un único elector se ha decantado por Escaños en Blanco en la localidad de la Comarca de la Ribera Baja del Ebro.

Los zaidanos también han acudido a votar en mayor número que en los últimos comicios. Este domingo ha votado el 73,57% de los electores, un 2,8% más que en 2023 --entonces fue el 70,77%.

