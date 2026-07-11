El PSOE de Huesca acusa a Isaac Claver (PP) de mentir y de "apropiarse" de proyectos socialistas "para hacerse fotos"

Archivo - Juan José Latre, portavoz del PSOE en el Consejo Comarcal del Cinca Medio. - PSOE CINCA MEDIO - Archivo

HUESCA 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la comarca del Cinca Medio, Juan Latre, ha criticado este sábado "las mentiras de Isaac Claver sobre las carreteras autonómicas". Para el socialista, portavoz también en el ayuntamiento de Binaced (Huesca), "el presidente del PP de Huesca, Isaac Claver, se aprovecha de la gestión del PSOE y del impulso socialista del plan extraordinario de carreteras para hacerse fotos".

"Isaac Claver no gestiona; en lugar de reivindicar que el gobierno aragonés ejecute el plan extraordinario licitado por el gobierno socialista de Javier Lambán, se va a hacer fotos en una carretera entre Monzón y Binaced que si hoy está en obras es gracias al impulso del gobierno del PSOE", ha dicho.

"Me gustaría que Isaac Claver nos explicara por qué no han comenzado las obras entre Monzón, Pomar y Alcolea", ha añadido Latre.

"Hace muchos meses se hizo una foto con el director general de carreteras y aseguró que el inicio era inminente. Y, sin embargo, ni se ha licitado. Muchas fotos pero pocas realidades", ha criticado.

Los socialistas lamentan que Isaac Claver no se preocupe del resto de carreteras autonómicas en la provincia de Huesca: "El listado es muy amplio, además de la carretera entre Monzón, Pomar y Alcolea, pedimos la mejora urgente de las carreteras autonómicas en Monegros, la carretera A-125 entre Ayerbe y Biscarrués, la falta de información sobre las obras que se realizan en la A-132 entre Puente La Reina y Ayerbe, además de otras que necesitan obras de mejora como la de Esplús, la de Albalate de Cinca o la A-2605 que va de Jaca a Aisa y otras muchas que reivindican plataformas, ayuntamientos y sectores afectados, como el turístico, las cooperativas o el empresarial y de las que el PP guarda silencio", han enumerado los socialistas.

Para Juan Latre, "la actitud del PP oscense es de desfachatez total". Así, considera que "lo único que están desarrollando, y poco, es el plan extraordinario de carreteras del gobierno socialista, y tienen el descaro de venderlo como propio", ha añadido.

Los socialistas insisten en la necesidad de mejorar las carreteras autonómicas de toda la provincia. "Pedimos a Isaac Claver que si de verdad piensa en toda la provincia, se deje de confrontaciones, de cortinas de humo, de fotos y de vídeos y exija al gobierno de Jorge Azcón actuaciones inmediatas", han dicho.

"Lleva tres años como presidente de la Diputación de Huesca y su única gestión son canales de redes sociales; anuncia proyectos de los que luego no hacen nada", han dicho. "Es la especialidad del PP: anunciar y vender, pero luego no hacer nada", ha concluido.