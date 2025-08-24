El PSOE Huesca critica el "grave deterioro" del Parque Mártires de la Libertad y pide inversiones "tras dos años a cero"

Estado en el que se encuentra el firme en el acceso al Parque de los Mártires de la Libertad de Huesca, según traslada el concejal socialista en el Ayuntamiento , Fernando Sarasa. - PSOE HUESCA

HUESCA 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

El concejal socialista en el Ayuntamiento de Huesca Fernando Sarasa lamenta el "estado de abandono" que presenta el Parque Mártires de la Libertad de la capital oscense y ha reclamado que el consistorio acometa inversiones "tras dos años a cero".

Sarasa critica lo que define como "un ejemplo más de la falta de interés que muestra la alcaldesa Lorena Orduna por determinadas zonas y barrios de la ciudad".

En ese sentido, ha reivindicado que "todos los espacios y todos los vecinos merecen la misma atención y en esta zona no se ha invertido ni un euro en dos años", ha reprochado.

En este parque, "en su día emblema de ciudad, hoy espacio en decadencia", las consecuencias "de la dejadez del equipo de gobierno son visibles y en algunos puntos, peligrosas", asegura.

Desde las filas socialistas se recuerda que los episodios de fuertes lluvias vividos en el último año han deteriorado gravemente el firme, tanto en el acceso al parque como en otras zonas, creándose grandes hondonadas que pueden suponer un peligro para personas con movilidad reducida o para el paso de sillas de ruedas o carritos de bebe. También han quedado casi impracticables las escaleras de subida al mirador lateral.

Este "abandono del gobierno de Lorena Orduna", prosigue Sarasa, se aprecia también en las zonas de calistenia. "Hay aparatos supuestamente reparados, a los que se les ha puesto cinta aislante como si fuera una tirita, en algunos han desaparecido partes del mismo, y otros es prácticamente imposible que cumplan la función para la que se instalaron".

Un parque "totalmente dejado" para el que el concejal socialista reclama "una intervención urgente" ante el grave deterioro que sufre. "Llevamos dos años de gobierno del PP y el Parque Mártires de la Libertad no ha recibido ni un solo euro de inversión", ha apuntado.

Por eso, el grupo municipal socialista plantea al equipo de gobierno "que habilite una partida suficiente e inicie cuanto antes la reparación de los desperfectos que ha causado la dejadez de la alcaldesa y su equipo".