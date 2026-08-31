El PSOE impulsa la elaboración de un Plan Aragón 2027 para afrontar los incendios forestales

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, conversa con la secretaria general del PSOE regional, Pilar Alegría. - PSOE.

ZARAGOZA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha anunciado este lunes que los socialistas están impulsando la elaboración de un Plan Aragón 2027 para afrontar los incendios forestales, "sustentado en la escucha de los profesionales y de quienes viven y conocen el territorio", y ha pedido al resto de fuerzas políticas y al Gobierno de Aragón que se sumen a un acuerdo que permita mejorar la prevención y la respuesta ante este tipo de emergencias.

Alegría ha realizado este anuncio tras reunirse con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, con motivo del inicio del nuevo periodo de sesiones.

La dirigente socialista ha agradecido a Navarro la celebración de esta ronda de encuentros con los grupos parlamentarios y ha realzado "unas formas institucionales basadas en el diálogo y el respeto".

"Ojalá el presidente de Aragón tomara buena cuenta de estas buenas formas que en política adopta la presidenta de las Cortes", ha señalado Alegría, quien ha lamentado que Jorge Azcón no se pusiera en contacto con el principal partido de la oposición durante un verano en el que los incendios han arrasado más de 40.000 hectáreas en Aragón.

La secretaria general del PSOE Aragón ha considerado que la gravedad de la situación justificaba, al menos, una llamada o una reunión con el principal grupo de la oposición. "No ha tenido tiempo ni ganas para hacerlo", ha afirmado, tras señalar que ese encuentro habría sido "absolutamente oportuno y razonable".

Alegría ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias, cariño y solidaridad a los familiares, compañeros y amigos del militar de la UME y del bombero de la Diputación Provincial fallecidos durante este verano.

También ha reconocido "el esfuerzo realizado por todas las administraciones, trabajadores públicos, agentes de protección de la naturaleza, bomberos, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, voluntarios, alcaldes, concejales y vecinos que han participado en las tareas de extinción y protección durante las semanas más difíciles".

Una vez superados los momentos más críticos, Alegría ha defendido que es necesario analizar lo sucedido y preparar a Aragón para afrontar en mejores condiciones los incendios del próximo año.

"Ahora hay una responsabilidad mucho mayor, que es trabajar unidos, trabajar todos juntos para que Aragón pueda hacer de mejor manera frente a los próximos incendios en el año 2027", ha considerado.

CONSENSO

Con este objetivo, el PSOE Aragón está elaborando el Plan Aragón 2027, un documento que, según ha explicado Alegría, debe nacer "del acuerdo, del consenso y sobre todo recogiendo las propuestas y las ideas de los que verdaderamente viven y conocen el territorio".

La secretaria general ha explicado que los socialistas llevan días y semanas manteniendo contactos con voluntarios, agentes de protección de la naturaleza, bomberos, alcaldes y agricultores para incorporar al plan su experiencia y sus propuestas.

El objetivo es que el documento pueda contar también con las aportaciones del resto de fuerzas políticas y del propio Gobierno de Aragón.

"Desde el Partido Socialista de nuevo tendemos la mano", ha asegurado Alegría, quien ha defendido que lo vivido este verano obliga a todas las fuerzas políticas a trabajar "desde la unidad y desde la responsabilidad" y con "altura de miras".

El Plan Aragón 2027 planteará, entre otras cuestiones, más prevención, más medios, mejores condiciones laborales para los profesionales y un operativo preparado durante los doce meses del año. "Estos incendios nuevos del siglo XXI no se les puede hacer frente desde un operativo pensado para el siglo XX", ha advertido Alegría.

La dirigente socialista ha recordado, además, que Aragón se encuentra, junto a Extremadura, entre las comunidades con menos personal de extinción en relación con su superficie forestal y entre las peor dotadas proporcionalmente de medios aéreos.

También ha manifestado que Aragón ha sido la comunidad autónoma que más ayuda ha tenido que solicitar al Estado durante los incendios.

"Tiempo habrá para hablar de responsabilidades o irresponsabilidades", ha indicado Alegría, quien ha insistido en que la prioridad ahora debe ser corregir las carencias detectadas y preparar adecuadamente el dispositivo de 2027.

La secretaria general del PSOE Aragón ha reclamado además al Partido Popular y al Gobierno autonómico que se sumen al pacto frente a la emergencia climática impulsado por el Gobierno de España.

Alegría ha advertido de que "negar la crisis climática en este momento con teorías absolutamente negacionistas o terraplanistas no es solamente un error", sino que "puede ser peligroso para la ciudadanía".

Ante la posibilidad de nuevos episodios meteorológicos extremos, ha considerado imprescindible que las distintas fuerzas políticas alcancen acuerdos para afrontar la emergencia climática y sus consecuencias.

"Después de haber sufrido lo que hemos sufrido durante estos días, después de ver cómo se arrasaban más de 40.000 hectáreas de nuestro territorio, nos tiene que llevar a todos a trabajar de la mejor manera desde el acuerdo, en buena disposición y sobre todo con altura de miras", ha concluido.