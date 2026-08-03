El PSOE indica que la nueva estructura de Sanidad "debilita" la atención primaria y la salud mental

La diputada en las Cortes de Aragón y portavoz de Sanidad, María Rodrigo afirma que la nueva estructura del departamento de Sanidad “revela las verdaderas prioridades” del Gobierno de Jorge Azcón: “la privatización de la sanidad pública". - PSOE ARAGÓN

HUESCA 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha denunciado este lunes que la nueva estructura orgánica del Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón supone un cambio de modelo que, a su juicio, debilita la atención primaria, resta peso a la salud mental y consolida la presencia de la sanidad privada en la planificación del sistema público. La portavoz socialista de Sanidad en las Cortes de Aragón, María Rodrigo, ha asegurado que el nuevo organigrama "revela las verdaderas prioridades" del Ejecutivo de Jorge Azcón: "la privatización de la sanidad pública y la centralización".

En declaraciones a los medios de comunicación a las puertas del Hospital San Jorge de Huesca, Rodrigo ha señalado que la reorganización va "mucho más allá de una cuestión técnica" y constituye "la expresión orgánica de un modelo político" que, según ha dicho, reduce el protagonismo de dos pilares esenciales del sistema sanitario público mientras da mayor visibilidad a los conciertos con proveedores privados.

La diputada del PSOE ha criticado especialmente la desaparición del área específica de Atención Primaria dentro de la estructura central del Servicio Aragonés de Salud, que pasa a integrarse en una gerencia única.

CRÍTICAS A LA ATENCIÓN PRIMARIA Y LA SALUD MENTAL

Según María Rodrigo, esta reorganización supone "adelgazar" el sistema de primera atención, especialmente en el medio rural, donde ha advertido de que ya existen problemas de cobertura durante el periodo estival.

En este sentido, ha recordado que profesionales de la medicina rural han denunciado recientemente la falta de sustitutos durante el verano, una situación que, según ha indicado, provoca que algunos municipios pasen de disponer de consulta médica dos o tres días por semana a recibir atención únicamente cada diez días.

Para la portavoz socialista de Sanidad, la creación de una gerencia única incrementa la centralización de la gestión sanitaria, pero no garantiza una mejora de los recursos disponibles ni una mayor autonomía para responder a las necesidades específicas de cada territorio.

Asimismo, la parlamentaria ha cuestionado la eliminación de la Dirección General de Salud Mental, creada durante la pasada legislatura para reforzar las políticas dirigidas a una disciplina cuya importancia, ha señalado, ha crecido en los últimos años. Ha cuestionado

A su juicio, reducir este órgano a una dirección de área integrada en el Servicio Aragonés de Salud implica una pérdida de peso político, capacidad estratégica y coordinación con otros ámbitos como educación, servicios sociales, juventud o vivienda.

"La salud mental no se refuerza eliminando el órgano encargado de diseñar y dirigir sus políticas", ha afirmado Rodrigo, quien ha considerado que esta decisión evidencia "el fracaso del modelo de Azcón" para afrontar uno de los principales retos sanitarios actuales.

"SE NORMALIZAN LOS CONCIERTOS SANITARIOS"

Otra de las críticas del PSOE se centra en la incorporación expresa del término "conciertos" dentro del área de planificación del Departamento de Sanidad, una novedad que los socialistas interpretan como un reconocimiento explícito del papel de la sanidad privada dentro del modelo asistencial.

Rodrigo ha subrayado que, aunque anteriormente ya existían contrataciones con medios privados, nunca habían aparecido reflejadas de forma expresa en la estructura orgánica del departamento.

"Aparecen por primera vez dentro del organigrama de la consejería", ha señalado, asegurando que esta decisión evidencia que el Gobierno autonómico integra los conciertos sanitarios como una parte estable de su planificación "en lugar de apostar prioritariamente por reforzar plantillas, medios e infraestructuras públicas".

La portavoz socialista de Sanidad ha defendido que el Ejecutivo autonómico debería centrar sus esfuerzos en fortalecer la sanidad pública y no en incrementar el peso de los proveedores privados dentro del sistema.

PETICIÓN DE EXPLICACIONES

Ante estos cambios, el PSOE ha anunciado que solicitará explicaciones al Gobierno de Aragón sobre la nueva estructura organizativa del Departamento de Sanidad.

Rodrigo ha criticado además el momento elegido para hacer pública esta reorganización y ha asegurado que el nuevo organigrama se ha publicado "con premeditación, alevosía y agosticidad", al considerar que se ha aprovechado el periodo estival para dar a conocer unas modificaciones que, según el grupo socialista, afectan de forma significativa a la organización del sistema sanitario público aragonés.