El PSOE justifica la abstención porque "es peor" el presupuesto de ZeC que la prórroga

ZARAGOZA, 15 Mar. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE, Javier Trívez, ha justificado la abstención a las enmiendas a la totalidad del PP y Ciudadanos que ha supuesto que decayera el proyecto de presupuesto de 2019 al argumentar que "es peor" el documento elaborado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) que la prórroga del presupuesto de 2018, que además contiene más inversión.

"En el fondo no se puede votar un documento con 31,5 millones que no se puede solicitar", ha dicho Trívez, en referencia a la cuantía de préstamos a los bancos que se incluyen en presupuesto pero que no se podría pedir al computar al Ayuntamiento los 180 millones de euros de el tranvía.

"Es peor este documento que no tener presupuesto porque en términos prácticos se pueden invertir 60 millones con la prórroga presupuestaria, mientras que a los 62 millones de inversión que recogía el documento de 2019 si se les quitan 31,5 millones queda otro tanto que es menos que la prórroga".

En rueda de prensa, Trívez ha aportado los datos de que con la prórroga presupuestaria hay un total 726 millones de euros. "Es posible trabajar en ese documento creíble, cierto, legal y legitimo porque lo que traían no era legítimo porque no puede computar inversiones falsas. Hay que trabajar en ver las prioridades de la ciudad hasta junio y lo primeros es arreglar las ayudas a las entidades sociales".

Ha explicado que inicialmente ZeC presentó un presupuesto irreal y por eso el PSOE presentó 222 enmiendas que desplazaban 24 millones de euros, pero los "acontecimientos se precipitaron", en referencia a la deuda del tranvía. "Sabemos que no nos podemos endeudar y el informe de Intervención dice que se sabe expresamente que no se pueden pedir 31,5 millones en préstamos".

"Es una irresponsabilidad el que esto se pueda votar y es de una gravedad tal que solo se podía pedir la retirada que no se ha hecho por motivos partidistas", ha manifestado Trívez.

CREDIBILIDAD DE DOCUMENTO PÚBLICO

El concejal del grupo socialista también ha arremetido contra la derecha que se ha instalado en la "destrucción, en el no a todo y no ha dedicado ni cinco minutos a hacer enmiendas, solo ha pedido votar y rápido". Por otro lado, ha descrito que desde el Gobierno de ZeC se quería formar un presupuesto a cualquier precio sabiendo que no se podría cumplir pero electoralmente les iba bien decir que tenía un presupuesto aprobado".

"El Gobierno ha actuado con falsedad y engaño desde el minuto uno. Es falso de solemnidad con la ratificación de Intervención y desde la carta de Hacienda con la certeza de que es un documento falso. El PSOE no quiere participar en esa farsa y por eso ha retirado sus enmiendas".

Ha concluido al resumir que se votaba la "credibilidad de un documento público" y al no retirarlo el Gobierno el PSOE se ha tenido que abstener para que decayera.