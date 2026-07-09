El PSOE lamenta "falta de transparencia" en La Nueva Romareda y exige un plan de negocio actualizado

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, Óscar Galeano, en la sala de prensa. - PSOE CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha lamentado este jueves la falta de transparencia de la sociedad La Nueva Romareda y ha pedido un plan de negocio actualizado antes de que finalice el año.

Así lo ha argumentado el diputado socialista Óscar Galeano, que ha presentado una iniciativa parlamentaria que se ha registrado tras conocer el informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Aragón sobre la gestión de esta sociedad en el año 2024.

Además de las dudas sobre los costes, procesos de contratación y determinadas modificaciones presupuestarias, "nos parece urgente y necesario una de las recomendaciones que plantea la Cámara de Cuentas: hacer de manera urgente un plan de negocio que marque la hora de ruta del presenta y futuro de esa sociedad".

Galeano ha criticado que "ni existe ni ha existido durante estos dos años y medio de sociedad ni plan de negocio ni transparencia en la gestión".

Ha explicado el diputado que, desde 2024, año al que se refiere la Cámara de Cuentas, hasta la actualidad "encontramos cambios muy significativos de lo que era la hoja de ruta inicial, sobre cuestiones financieras, el nuevo calendario de pagos o el nuevo reparto de pagos entre los socios como fue el aumento de la participación pública de los socios públicos Gobierno de Aragón, CEPA y Ayuntamiento y una menor aportación del socio privado".

Óscar Galeano se ha referido también al nuevo escenario deportivo del primer equipo de fútbol del Real Zaragoza así como a las dudas sobre determinados costes o la preocupación sobre procesos de contratación o justificaciones de modificaciones de expedientes, según puso también de manifiesto la Cámara de Cuentas en su comparecencia ayer miércoles en las Cortes de Aragón.

"Son elementos que consideramos absolutamente significativos como para que se exija que se presente de manera urgente y antes de finalizar el año 2026, un plan de negocio en el que se nos muestre de manera transparente y actualizada en qué situación estamos, con qué ingresos contamos o cuáles son las necesidades de financiación futuras, entre otras cuestiones", ha expresado Galeano.

El parlamentario ha instado a hacer esto cuanto antes para evitar caer en un nuevo episodio similar al que ya se conoce como "el spa de Azcón y que genera tantas dudas jurídicas sobre la gestión del Ayuntamiento de Zaragoza en este espacio de Ranillas".