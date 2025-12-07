El PSOE lleva a las Cortes de Aragón la reivindicación de laGalliguera (Huesca) para el arreglo de la carretera A-125

La diputada del PSOE Lorena Canales, tercera por la izquierda, y el alcalde de Ayerbe, Antonio Biescas, segundo por la derecha, en la concentración de este sábado para exigir el arreglo de la carrtera A-125 que afecta a Ayerbe, Ardisa y Biscarrués. - PSOE ALTO ARAGÓN

HUESCA 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón llevará al pleno del próximo jueves 11 de diciembre una iniciativa parlamentaria para reclamar al Gobierno autonómico que impulse a la mayor brevedad posible la mejora de la carretera A-125, en el tramo comprendido entre las localidades de Ayerbe y Ardisa en Huesca.

Una reivindicación que llega justo después de la manifestación celebrada este sábado en Biscarrués en la que vecinos de las localidades afectadas se unieron en una marcha para volver a hacer visible el deterioro que presenta esta vía y exigir una actuación inmediata ante el riesgo que asumen a diario en sus desplazamientos.

A la marcha asistieron, entre otros representantes públicos, la diputada socialista Lorena Canales y el alcalde de Ayerbe, el también socialista Antonio Biescas. Canales criticó que esta obra siga pendiente, "pese al compromiso adquirido por el Gobierno de Aragón hace ya dos años en una visita a la zona".

Una protesta más de las muchas acciones y gestiones que se han llevado a cabo a lo largo de este tiempo, reprocha la socialista, "sin que el Ejecutivo autonómico haya dado solución a este problema. Hablamos de seguridad vial, del riesgo que asumen cada día los vecinos de Ardisa, Biscarrués y Ayerbe, y del futuro de este territorio", advierte.

Por ello, Canales defenderá el próximo jueves, 11 de diciembre, en las Cortes de Aragón una proposición no de ley en la que se pide al Ejecutivo autonómico "adoptar cuantas medidas sean necesarias para impulsar las obras entre Ayerbe y Ardisa, "un tramo de 10 kilómetros que necesita una actuación urgente", según remarca.

El proyecto para la mejora de este tramo, recuerda la altoaragonesa, "estaba incluido, por el anterior Gobierno Autonómico, dentro del Programa Ordinario de Inversiones en Carreteras. Pero los vecinos de esta zona no han visto ni una sola máquina trabajando en los dos años y medio de gobierno de Azcón".

La proposición no de ley de los socialistas pide mejorar las condiciones del firme y la de los elementos de señalización, el balizamiento y la defensa, elementos esenciales para tratar de garantizar unas mayores condiciones de seguridad vial en esta vía, tal y como recoge el proyecto de mejora ya realizado y presentado.

Este corredor, señala Canales, "es fundamental para la conexión de La Galliguera y las Comarcas de Hoya de Huesca y Jacetania con las Cinco Villas, Navarra y el Valle medio del Ebro, así como con la ciudad de Zaragoza".

La propuesta, presentada antes de que el presidente Azcón diera a conocer los presupuestos de 2026 este mismo viernes, solicita también incluir en las cuentas del próximo año las partidas necesarias para la mejora y renovación integral de la carretera autonómica A-125, desde la localidad de Ardisa hasta la rotonda de Erla en su cruce con la A-124, asegurando tanto la redacción del proyecto, como la licitación de las obras, que aseguren las condiciones de seguridad en la totalidad de la carretera y un mayor desarrollo socioeconómico del eje comprendido entre Ayerbe, Ejea de los Caballeros y Tudela.

"Lamentablemente, en una primera lectura del borrador de presupuestos no hemos visto referencia a estos trabajos. No obstante, seguiremos reclamándolos tanto en las Cortes de Aragón como en futuras propuestas, tanto aquí como en las instituciones que se encuentran dentro del trazado de esta carretera", ha asegurado Canales.

En ese sentido, el director general de Carreteras e Infraestructuras del Gobierno de Aragón, Miguel Ángel Arminio, en las Cortes el pasado 2 de diciembre de que el avance del Plan General de Carreteras será presentado después del verano de 2026.

Lo hizo solo tres días antes de que el presidente Azcón presentase los presupuestos de la Comunidad para los que este sábado se marcó una semana de plazo, esta justo que viene, con el objetivo de buscar los apoyos parlamentarios que permitan su aprobación o convocar elecciones anticipadas, lo que paralizaría los planes avanzados.

DOS AÑOS DEL ANUNCIO

El propio Arminio fue quien llevó a cabo una visita a la A-125 en diciembre de 2023, hace justo ahora dos años. Entonces, mientras se llevaba a cabo tareas de reparación del firme en los puntos más conflictivos, anunció que la citada vía sería renovada por completo en el próximo Plan General de Carreteras de Aragón. Una obra que entonces recordó ya fue incluida en el plan 2013-2024 cuando él mismo ostentaba su actual cargo en el Ejecutivo autonómico de Luisa Fernanda Rudi (2011-2015).

De ese programa de obras, según criticó Arminio, los gobiernos posteriores solo ejecutaron el 22%, dejando sin reparar todos y cada uno de los 42 kilómetros que conforman la A-125, pese a encontrarse en pésimo estado de conservación.

Además, según expuso en aquella visita, el Plan Extraordinario de Carreteras presentado por el anterior consejero de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda el 1 de marzo de 2023 solo contempla el arreglo de los 38 kilómetros entre el límite provincial con Navarra y el municipio de Erla, olvidándose por completo de los 35 kilómetros restantes.

Arminio se reunió con los alcaldes de Ayerbe y Ardisa y la alcaldesa de Biscarrués tras las protestas llevadas a cabo ante el mal estado --ya entonces-- del trazado de 10 kilómetros y les hizo ver que no era cierto que el último gobierno del PSOE hubiese dejado el proyecto listo y presupuestado.

"Ni el proyecto está terminado, ni llegó a haber dotación presupuestaria real. Sí la va a haber a partir de ahora, gracias a la aprobación de una enmienda a los presupuestos de 2024 presentada por el diputado de Podemos --Andoni Corrales-- en las Cortes de Aragón y aceptada por el Gobierno de Aragón, mediante la que se van a reservar 100.000 euros para licitar la renovación de la carretera, una vez el proyecto esté acabado y revisado", aseguró entonces Miguel Ángel Arminio.