El PSOE pide a Azcón que atienda las necesidades reales de los agricultores para atajar el fuego bacteriano

Archivo - El diputado socialista Marcel Iglesias - CORTES DE ARAGÓN - Archivo

ZARAGOZA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista en las Cortes de Aragón pide al presidente en funciones Jorge Azcón que "deje de maquillar ayudas y medidas" y se atenga a las necesidades reales del sector frutícola aragonés para frenar las consecuencias que la enfermedad bacteriana conocida como fuego bacteriano está ocasionando a los frutales de pepita, "muchos de los cuales, apuntan, tienen que ser arrancados".

Así lo dice el diputado Marcel Iglesias, tras registrar una iniciativa para pedir al gobierno de Azcón que las medidas que apruebe "se atengan a la realidad y no sean cortinas de humo que luego no llegan a los afectados".

"Azcón ha sumido a toda la Comunidad autónoma en una parálisis y por no escuchar. No atiende ni a los sectores perjudicados, en este caso agricultores y fruticultores afectados por la escasa rentabilidad de estos frutales cuando enferman", ha dicho Iglesias.

Los socialistas reclaman "tener en cuenta las reivindicaciones de las organizaciones agrarias y fruticultores aragoneses". Y entre estas medidas, se plantea que se reorienten los criterios que determinan las ayudas destinadas a compensar las pérdidas.

El PSOE pide que el gobierno de Aragón "aumente el porcentaje del gasto total subvencionado por arranque, con el fin de incentivar el proceso, y se contemple en las indemnizaciones la inclusión del lucro cesante y el cese de actividad, dado el enorme sacrificio que supone para el sector y el largo periodo necesario para alcanzar los niveles adecuados de producción".

Iglesias se ha referido a las comarcas más afectadas, Calatayud y Valdejalón, donde hay más de 200 fruticultores afectados. "Hay más de 700 hectáreas de cultivo afectadas y la convocatoria de ayudas de 2025 ha sido un fracaso: solo se han cursado 53 solicitudes de ayuda para 85 hectáreas de los más de 200 fruticultores afectados", ha dicho el diputado.

Ante esta situación, ha reclamado "hacer un nuevo decreto, reorientar esas ayudas para que de verdad atiendan a las necesidades reales de los fruticultores de esas comarcas y de otras afectadas en el arrancado y en la reconversión de estos cultivos".

La incidencia del "fuego bacteriano" (bacteria Erwinia Amyloyora) en los perales obliga a los fruticultores a arrancar los árboles ante la falta de tratamiento fitosanitarios eficaces.

INSTAN A REDISEÑAR LAS SUBVENCIONES

Ante esta situación, desde el PSOE se reclama apoyo real a este sector, como ya hizo hace más de un año, cuando la comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón aprobó por unanimidad una iniciativa socialista que instaba al Gobierno de Aragón "a definir la estrategia e implementar las ayudas necesarias para paliar las pérdidas que sufren los agricultores aragoneses cuyos cultivos de ven afectados por la bacteria Erwinia amylovora, comúnmente llamada "fuego bacteriano".

A finales de agosto pasado se publicaron las subvenciones de ayudas a explotaciones de peral y membrillero afectadas por esta bacteria para mitigar los gastos asumidos por los agricultores para el arranque de las parcelas afectadas como medio de lucha contra la enfermedad, y la compra de material vegetal de especies leñosas menos susceptibles.

Posteriormente, el propio gobierno autonómico reconocía que "la suma de las subvenciones quedó en menos de la mitad y, como indica la iniciativa registrada por el PSOE "esta circunstancia obliga a una reflexión acerca del diseño de las ayudas".