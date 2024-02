El PSOE pide a Azcón que cese al consejero de Agricultura por "utilizar a los agricultores en beneficio de VOX"

ZARAGOZA, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón ha exigido este viernes al presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, que cese al consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Ángel Samper, porque "no le interesan los agricultores más que para utilizarlos en beneficio de su partido, VOX".

Samper se ha reunido este jueves con representantes de agricultores movilizados a través de las redes sociales, sin mediar las organizaciones agrarias, en la sede del Departamento de Agricultura.

El consejero, tras esta reunión, ha considerado que "hoy no estamos al servicio del administrado, y hay excelentes funcionarios, pero el sistema no funciona", argumentando que "no puede ser que este consejero dé una orden de pago y tardemos tres o cuatro meses porque el sistema no te lo permite".

"La solución está en la unión y mantener la tensión porque si no, la UE no va a cambiar". "Cada día la renta es menor", ha continuado el consejero, recalcando que agricultores y ganaderos "hacen un esfuerzo ímprobo".

ALENTAR LAS MOVILIZACIONES

En un mensaje enviado esta mañana a través de la red social X, el secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha pedido el cese de Samper "por el bien del sector agrario aragonés", añadiendo que el consejero "alienta las movilizaciones y desprecia a las organizaciones agrarias".

Asimismo, la diputada autonómica del PSOE Pilimar Zamora ha aseverado que "estar en el Gobierno es tomar decisiones y no ponerse delante de las pancartas", insistiendo en pedir el cese de Samper "por mentir, por incompetencia en la gestión y por irresponsabilidad". "VOX está en las instituciones para gobernar", ha enfatizado.

El diputado socialista Darío Villagrasa ha criticado "la nula voluntad --de Samper-- de reconocer a las organizaciones agrarias" y cumplir sus promesas electorales sobre la concesión de ayudas directas, también por "no decir la verdad" sobre los créditos blandos.

Villagrasa ha aseverado que el campo aragonés necesita "hechos, trabajo, responsabilidad e institucionalidad", añadiendo que "no podemos estar en una inacción constante" y que parezca que las movilizaciones agrarias atañen a todos "menos a la Consejería de Agricultura".