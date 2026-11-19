El diputado autonómico del PSOE Aragón, Pedro Polo. - PSOE

ZARAGOZA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista en las Cortes de Aragón Pedro Polo ha anunciado este jueves que el PSOE ha presentado una iniciativa parlamentaria para exigir al Gobierno de Jorge Azcón que establezca garantías de empleo, formación e inversión en el territorio a las empresas promotoras de centros de datos declarados de interés autonómico.

Los socialistas reclaman que estos proyectos asuman compromisos similares a los que el Gobierno de España ha establecido para la adjudicación de capacidad de acceso a la red eléctrica en el Nudo Mudéjar, en Andorra (Teruel).

Polo ha contrapuesto las políticas del Ejecutivo de Pedro Sánchez con las del Gobierno de PP y Vox en Aragón para denunciar la falta de transparencia y de garantías sobre los beneficios que las grandes inversiones tecnológicas dejarán en la comunidad autónoma.

"Lo que importa de un Gobierno son los hechos, los hechos son los que definen y retratan a los gobiernos", ha señalado.

El parlamentario socialista ha explicado que el modelo del Gobierno de España para el Nudo Mudéjar contempla, por cada megavatio adjudicado, la creación de un empleo en la zona, la formación de un trabajador, un gasto de 10.000 euros en empresas del territorio y la instalación de dos kilovatios de autoconsumo para vecinos, empresas y ayuntamientos.

Además, establece avales de 80.000 euros por megavatio para garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, lo que, según Polo, supone alrededor de 75 millones de euros en garantías para el conjunto del proyecto.

Frente a este modelo, el diputado ha criticado que el Gobierno de Azcón anuncie inversiones multimillonarias en centros de datos sin establecer exigencias equivalentes ni mecanismos suficientes de control.

También ha reprochado la falta de información pública sobre los compromisos de las empresas y la negativa del PP y Vox a constituir una comisión de estudio en las Cortes de Aragón.

"Hay ocultismo, hay opacidad, una falta de transparencia total", ha afirmado Polo, quien ha acusado al Ejecutivo autonómico de facilitar a las grandes compañías el acceso a recursos estratégicos como el agua y la electricidad sin garantizar una contrapartida suficiente para los aragoneses.

El diputado ha advertido, además, de las consecuencias que puede tener el consumo energético y de agua de estas instalaciones para las pequeñas y medianas empresas, los agricultores y los hogares aragoneses. En este sentido, ha defendido que la llegada de inversiones tecnológicas es positiva siempre que exista una supervisión pública que permita asegurar que sus beneficios económicos y sociales permanezcan en Aragón.

RECLAMA EXIGIR COMPROMISOS CONCRETOS

Polo también ha cuestionado las relaciones entre el Ejecutivo autonómico y las empresas promotoras de centros de datos, y ha recordado el paso de Marta Ríos, asesora de Azcón, a Blackstone, una de las compañías vinculadas a estos proyectos. "¿Dónde quedan en todo este panorama los intereses de los aragoneses? En ningún lugar", ha lamentado.

Por todo ello, el PSOE lleva a las Cortes una propuesta para que los centros de datos declarados de interés autonómico estén sujetos a obligaciones concretas de creación de empleo, formación de trabajadores, contratación de empresas locales y constitución de avales económicos que garanticen el cumplimiento de los compromisos, siguiendo el modelo aplicado por el Gobierno central en Andorra.

El diputado ha enmarcado esta iniciativa en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, que considera decisivas para elegir entre dos formas de gestionar los recursos públicos. "No es lo mismo un modelo que otro, y esto lo ilustra perfectamente", ha asegurado.

Polo ha concluido criticando que Azcón actúe más como representante de los intereses de las grandes compañías tecnológicas que como presidente de los aragoneses, hasta el punto de que "más bien parece un CEO de esos grandes tecnoligarcas que se están empeñando en gobernar el mundo".