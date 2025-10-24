El PSOE pide a Chueca que proteja al pequeño comercio de Zaragoza frente a la venta ambulante sin licencia

ZARAGOZA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Guillermo Ortiz, ha exigido al Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, que proteja al pequeño comercio frente a la venta ambulante "ilegal o sin licencia", que prolifera, en algunas ocasiones, por las calles de Zaragoza.

Guillermo Ortiz, que ha preguntado por esta cuestión en la Comisión de Economía celebrada este viernes, ha recordado el fenómeno de venta ambulante sin licencia que se ha registrado durante estas fiestas del Pilar. "Una situación denunciada habitualmente y ante la que el Gobierno municipal no hace nada", ha reprochado el socialista.

Mientras se daba esta situación en las calles durante las fiestas del Pilar, ha destacado Ortiz, se ha podido ver la "incoherencia" del Gobierno de Chueca al "limitar" las licencias temporales de dominio público de artistas callejeros y vendedores de globos. "El Gobierno de Natalia Chueca tiene totalmente abandonado al comercio minorista y esto es una señal mas. No ha hecho nada ante esta amenaza", ha señalado la concejal socialista.

Para Ortiz, es habitual ver venta ilegal de productos, en su mayoría del sector textil, en algunas de las principales arterias de la ciudad, como, la calle Alfonso I y que el Ayuntamiento "no actúe".

"Esto es una muestra más de que el Gobierno de Natalia Chueca da la espalda a los ciudadanos y no soluciona sus problemas y, en este caso, del pequeño comercio. Hay que recordar que Chueca no está actuando ante lo que está considerado un delito", ha censurado.

Para Ortiz, el PP habla de proteger al comercio minorista, fomentar el turismo de calidad y la proyección internacional de la ciudad; pero es "incapaz de atajar uno de los problemas más básicos" de Zaragoza. "Mientras la Inspección de Consumo dirigida por el Partido Popular hace cumplir escrupulosamente la ley al comercio minorista con más de 500 inspecciones al año, ustedes hacen la vista gorda con la venta ilegal de productos", ha concluido