El PSOE pide la comparecencia de la consejera Carmen Susín en las Cortes por la oferta de FP

El diputado del PSOE en las Cortes Jorge Pastor - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón va a solicitar la comparecencia de la consejera de Educación, Carmen Susín, para que explique los criterios por los que se ha regido la oferta de FP presentada por su Departamento, por la que siete de las nueve nuevas enseñanzas de Grado Superior de Formación Profesional autorizadas por el Ejecutivo para el curso 2026-2027 serán impartidas en centros privados o concertados.

"Casi el 80% de la oferta", según ha observado el diputado socialista Jorge Pastor, para quien esta decisión "consolida y hace evidente un modelo que desvía recursos públicos para enriquecer el sector privado y debilita la formación profesional tras la privatización del bachillerato y de la educación infantil".

En una rueda de prensa ofrecida este jueves en el Parlamento autonómico, el parlamentario del PSOE ha lamentado que "con el PP y Vox y un Gobierno dirigido por Jorge Azcón, la privatización no ha hecho más que empezar", pero ha asegurado que su formación política, junto a la comunidad educativa, "la vamos a parar".

Pastor ha defendido la necesidad de reforzar la FP en Aragón, especialmente en la provincia de Zaragoza por la cantidad de inversiones empresariales en marcha, "pero lo que necesita es reforzar el sistema público de FP", ha puntualizado.

Un itinerario formativo que considera "clave" en la planificación del sistema educativo y "una grandísima oportunidad" para Aragón junto a la gratuidad y la universalización de la etapa de cero a tres años.

LE PIDE QUE CAPTE EL MENSAJE DE LAS PROTESTAS

La oferta de grados superiores de FP llegó en medio de la huelga del sector educativo contra la concertación del Bachillerato, lo que para el diputado socialista es "un clarísimo desprecio" hacia los docentes, los estudiantes y el resto de manifestantes.

Pastor ha reclamado a Azcón que recuerde que es el presidente del Gobierno "para todos los aragoneses, le hayan votado o no" y que "debe escuchar lo que dicen las calles, pero sin demagogia, en el lugar y en el momento adecuado".

Y le ha pedido que extraiga como mensaje principal de esa protesta "que existiendo carencias en el sistema educativo público, no puede estar desviando dinero público al sector privado".

En ese sentido, ha resaltado que este miércoles la comunidad educativa salió masivamente a las calles" en defensa de la educación pública, sobre la que ha remarcado que "es la única que garantiza la igualdad de oportunidades para todas y para todos y en cualquier lugar de todo Aragón".

"Y lo hace, ha apostillado el parlamentario socialista, sin mirar si cumples los requisitos o no de la prioridad nacional, que por otro lado, tampoco se saben muy bien cuáles son".

Pastor, además, ha avanzado que en la comparecencia de Susín le pedirán explicaciones por la salida de la directora general de Planificación Educativa, Ana Moracho, y "del futuro nombramiento de un director general que tendrá en su cartera la equidad y la política educativa, que por lo que se lee en prensa, vaya tela", ha valorado.