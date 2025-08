El PSOE pide que se destinen cinco millones a pequeños ayuntamientos de partidas no ejecutadas del Fondo de Cohesión

ZARAGOZA 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado socialista Darío Villagrasa ha propuesto este miércoles que el Gobierno de Aragón destine con carácter inmediato y suplementario una partida de cinco millones de euros, de planes no ejecutados en este ejercicio de 2025 del Fondo de Cohesión, a pequeños ayuntamientos de la comunidad autónoma que tienen afecciones diversas de desarrollo y están inmersos en problemas de despoblación. El parlamentario ha presentado esta mañana las iniciativas para su registro en las Cortes.

Villagrasa ha indicado que "el Gobierno de Aragón contó en 2024 con el mayor presupuesto de la historia y en 2025 el Ejecutivo tiene una hiperfinanciación, sin embargo, eso no se está traduciendo en más fondos para los pequeños municipios, "ya que solo las capitales de provincia han visto incrementadas sus partidas de forma importante". Ha explicado que la DGA solo aumentó la partida en 2024 en "700.000 euros más para un total de 728 municipios", con lo que no se cumplía la Ley de Cooperación Municipal.

Ha explicado, en el transcurso de una rueda de prensa, que el presidente Azcón ya prometió que las comarcas iban a tener un plus de dos millones de euros, sin embargo, todavía no se ha ampliado esa partida y no está cumpliendo los compromisos, a pesar de la insuficiencia financiera que sufren.

Darío Villagrasa ha señalado que "el señor Azcón parece muy preocupado por la financiación del Gobierno central, pero con los recursos mayores de la historia los pequeños municipios no cuentan para nada ni tampoco las comarcas"

El parlamentario ha manifestado que resulta sorprendente "que, con el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad, con más de 1.000 millones más de financiación extraordinaria cada año, con esos recursos ingentes, el Gobierno de Azcón no está teniendo en cuenta a los pequeños ayuntamientos ni a las comarcas".