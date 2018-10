El PSOE pide a Giner que haga caso a la oposición para evitar "frustración" en los presupuestos participativos

Publicado 12/07/2018 14:31:49 CET

ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE, en el Ayuntamiento de Zaragoza, Roberto Fernández, ha pedido a la consejera municipal de Participación Ciudadana, Transparencia y Gobierno Abierto, Elena Giner, que rectifique tras el descenso de las votaciones en los presupuestos participativos de los proyectos de distritos y "haga caso de toda la oposición para evitar la frustración".

De esta forma le ha pedido que se revisen las propuestas antes de llevar a cabo, en septiembre, la votaciones de los proyectos de ciudad y de los barrios rurales.

Roberto ha trasladado esta petición después de conocer que en los presupuestos participativos de los proyectos de distritos han votado 5.425 ciudadanos --el 0,96 por ciento-- frente a los 6.100 del año anterior, el 1,07 por ciento.

"Desde el punto de vista de la participación ciudadana no puede ser mas negativo", ha considerado Roberto Fernández, que ha atribuido estos resultados, de doce puntos porcentuales menos, a las "forma de gestión de Giner".

FRUSTRACIÓN

Roberto Fernández ha dejado claro que el Gobierno de Zaragoza en Común (ZEC), tiene el apoyo del PSOE en los presupuestos participativos, pero las formas "no lo han sabido trabajar y la oposición alertó a Giner de que dejara para septiembre todas las votaciones para que la gente participara más".

Ha considerado que el hecho de que el 50 por ciento de las propuestas de los vecinos no se han tenido en cuenta al no prosperar la fase de análisis técnico y que Giner haya recurrido a un decreto ha generado "frustración y decepción" entre los vecinos.

El edil ha avanzado que solicitará conocer el coste de la campaña de promoción de los presupuestos participativos para ver "la ratio por ciudadano y por voto emitido".

"Se ha buscado una política de efecto amplio que se les ha caído encima con mucho dinero que no digo que no se invierta, pero quiero saber a qué nos hemos expuesto con este resultado", ha argumentado.

"URNAS VOLANTES"

Sobre la ubicación de una urna "ad hoc" en las piscinas municipales para facilitar el voto a los ciudadanos, el concejal del PSOE ha cuestionado "esa forma de hacer democracia" al defender que se tiene que acudir a votar a "sitios oficiales determinados por el Ayuntamiento porque hay que custodiar documentos".

"Además, La Ciclería no es un espacio oficial y quién garantiza custodia efectiva de los documentos y de la Ley de protección de datos", se ha preguntado Roberto Fernández.

En este sentido, el concejal del PSOE ha reclamado conocer las cifras exactas de votos de las "urnas volantes", quién las ha custodiado y qué funcionario ha estado presente. A su parecer, ha sido una "singular idea llevar urnas volantes a las piscinas, pero no sabemos si es lo que más conviene para fomentar la participación ciudadana la colaboración con entidades que no tienen nada que ver con el Ayuntamiento, como es La Clicletería".

"Este proceso, como el anterior, es un fracaso en toda regla, pero este mucho más, porque se ha atosigado a los ciudadanos con una potentísima campaña para participar, pero no se ha tenido el resultado pretendido", ha continuado diciendo.

Para Fernández la votación de los presupuestos participativos se ha de realizar "mejor en marzo y septiembre que en julio", y ha señalado que el rechazo del 50 por ciento de las obras apoyadas por los vecinos "no es baladí" porque hay "frustración" en que la gente no pueda optar a sus preferencias, al no haber superado la fase de valoración técnica.