El PSOE pide al Gobierno de Aragón ayudas para La Litera, Monegros y Cinca Medio afectadas por intensas lluvias

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y alcalde de San Esteban de Litera, Fernando Sabés, en una empresa de planteros de la comarca de La Litera afectada por el temporal - PSOE

ZARAGOZA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón y alcalde de San Esteban de Litera, Fernando Sabés, ha reclamado al Gobierno de Aragón las ayudas económicas necesarias para tratar de revertir los fuertes daños ocasionados tras las lluvias intensas y vientos huracanados del pasado 31 de agosto en varios municipios de La Litera, Monegros y Cinca Medio.

Ha presentado, desde una empresa de planteros de la comarca de La Litera afectada por el temporal, una iniciativa que el grupo socialista ha registrado en las Cortes de Aragón "para instar al Gobierno de Aragón a que apruebe las medidas necesarias y urgentes para que los afectados, agricultores, ganaderos, empresarios y particulares, puedan reparar cuanto antes los daños y reanudar sus actividades económicas y su día a día".

En su visita a esta empresa, Fernando Sabés ha estado acompañado de la presidenta de la comarca La Litera y alcaldesa de Esplús, Tania Solans, el presidente de Los Monegros, Pedro Loscertales y la vicepresidenta de esta comarca, Carmen Soto, los concejales de Binaced, Juan Latre, y de Binéfar, Rosa Altabás, así como la diputada autonómica, Lorena Canales.

"Los desastres naturales provocados por los fenómenos adversos por el cambio climático son cada vez más frecuentes y por eso reclamamos al Gobierno de Aragón que establezca una partida presupuestaria autonómica estable para dar respuesta de forma inmediata a los damnificados tanto privados como entes públicos", ha añadido.

"En desastres naturales como éste no caben demoras o esperas y pedimos al Gobierno de Aragón que apruebe ayudas para tratar de revertir las graves afecciones en infraestructuras de comunicación, empresas, viviendas, explotaciones agrícolas y construcciones para ganadería que afectaron a varios municipios de La Litera, Los Monegros y Cinca Medio", ha dicho Sabés.

Asimismo, ha instado al Gobierno de Aragón a "llevar a cabo contactos con Agroseguro para que éste imprima la necesaria celeridad a la peritación de daños con el objetivo de que las personas afectadas por los daños de dichas tormentas reciban cuanto antes las compensaciones económicas pertinentes".

LOS ESTRAGOS

Las tormentas producidas el pasado 31 de agosto llegaron con fuertes lluvias, rachas de viento huracanadas y granizo y en apenas 20 minutos arrasaron cultivos de cereal y frutales, además de que se produjeron fuertes afecciones en infraestructuras públicas y privadas y construcciones agrícolas y ganaderas, pero también empresas y viviendas de varios municipios, entre ellos, Altorricón, Albelda, Binéfar, Castillonroy, Esplús, San Esteban de Litera, Tamarite de Litera, y también en Castelflorite, Lanaja y en Alfántega, San Miguel del Cinca y Binaced.

El portavoz socialista ha recordado que "incluso las comunicaciones viarias se vieron afectadas como la carretera A 140, al tener que ser cortada por la caída de un poste eléctrico, con desvíos por la A-22 y la A-1240".

En términos agrícolas, quedaron destrozados campos de cereales y de frutales --la recolección de manzana se estaba produciendo entonces--, mientras que las explotaciones ganaderas y almacenes sufrieron enormes daños en tejados y cubiertas.

El viento huracanado fue también responsable de los árboles arrancados, o seriamente dañados, en parques y vías públicas de varias poblaciones, así como en caminos rurales y daños muy importantes a empresas, explotaciones agrícolas e incluso viviendas.

Por otra parte, los ediles asistentes a esta visita han informado que también están en conversaciones con Subdelegación del Gobierno en Huesca para buscar líneas de ayudas del Gobierno central, ha concluido Sabés.