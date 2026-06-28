El PSOE pide medidas inmediatas para apoyar a los municipios afectados por el incendio de La Litera y el Cinca Medio

El vicepresidente primero de las Cortes de Aragón y diputado por la provincia de Huesca, Fernando Sabés, en el centro, de azul, durante su visita a Fonz. - PSOE

Sabés ha trasladado que el delegado Beltrán ha avanzado a los alcaldes que el territorio será reconocido como zona catastrófica

FONZ (HUESCA), 28 (EUROPA PRESS)

El grupo parlamentario socialista en las Cortes ha propuesto al Gobierno de Aragón la aprobación de un decreto ley que incluya un amplio paquete de medidas de apoyo para los municipios afectados por el incendio declarado esta semana en las comarcas de La Litera y el Cinca Medio, así como actuaciones de prevención que permitan reforzar la gestión forestal y mejorar la respuesta ante futuras emergencias.

El vicepresidente primero de las Cortes de Aragón y diputado por la provincia de Huesca, Fernando Sabés, ha explicado que los alcaldes de los municipios afectados ya han podido confirmar, a través del delegado del Gobierno de España en Aragón, Fernando Beltrán, que el territorio será declarado zona afectada gravemente por una emergencia de protección civil, la figura anteriormente conocida como zona catastrófica.

"Es una magnífica noticia para el territorio, pero no es suficiente", ha señalado Sabés, quien considera imprescindible que el Gobierno de Aragón complemente esas ayudas con un decreto ley que permita responder con rapidez a las necesidades de los municipios, los vecinos y los sectores económicos afectados.

Por ello, el PSOE reclama al Ejecutivo autonómico la aprobación urgente de un paquete de ayudas para compensar las pérdidas sufridas por vecinos, explotaciones agrícolas y ganaderas, negocios, infraestructuras municipales y terrenos agrícolas y forestales afectados, garantizando además una tramitación ágil para que las ayudas lleguen cuanto antes a quienes las necesitan.

La iniciativa propone también un plan urgente de recuperación del monte afectado que incluya actuaciones de restauración forestal y ecológica, nuevos cortafuegos y un incremento del presupuesto destinado a la gestión forestal para reforzar los trabajos de limpieza de montes, clareos y tratamientos selvícolas en colaboración con ayuntamientos y comarcas.

Entre las medidas figura la creación de una línea específica de compensación para los agricultores que participaron voluntariamente con su maquinaria en las labores de extinción, con el objetivo de cubrir al menos los gastos que asumieron durante la emergencia, así como una dotación extraordinaria para que los ayuntamientos puedan afrontar los daños ocasionados por el incendio.

El PSOE reclama igualmente la máxima celeridad en las peritaciones y el pago de las indemnizaciones por parte de Agroseguro y del resto de compañías aseguradoras, una mayor coordinación entre el Departamento de Agricultura y Agroseguro, ayudas para las parcelas que tuvieron que labrarse para frenar el avance del fuego y una partida específica para compensar los daños en bienes o explotaciones que no estuvieran asegurados.

Así mismo, se insta a un apoyo específico a apicultores, ganadería extensiva, otros aprovechamientos agrarios y cotos de caza afectados; la puesta en marcha de un plan piloto de limpieza y perimetración de los núcleos urbanos, extensible al conjunto de Aragón; y la creación de un reglamento común y de un fondo autonómico de compensación que permita actuar de forma inmediata ante futuras emergencias de estas características.

CONVOCATORIA DE REGADÍOS

La propuesta incorpora además la petición a la Consejería de Agricultura del Gobierno de Aragón para que abra una nueva convocatoria de creación de regadíos a la que puedan concurrir sectores de los riegos de la Litera Alta.

El PSOE recuerda que en la última convocatoria el primer sector se quedó en lista de espera. Fernando Sabés ha subrayado que "la declaración de zona afectada es un primer paso imprescindible, pero ahora el Gobierno de Aragón tiene que estar a la altura. Los vecinos, los ayuntamientos, los agricultores, los ganaderos y quienes ayudaron a extinguir el incendio necesitan respuestas inmediatas y un compromiso firme para recuperar el territorio y prepararlo frente a incendios que, por desgracia, serán cada vez más frecuentes".