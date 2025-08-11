PSOE pide que Octavio López comparezca en las Cortes para explicar "el lamentable espectáculo" del pregón de Huesca

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica del PSOE, María Rodrigo, ha solicitado la comparecencia del consejero de Fomento, Vivienda, Logística y Cohesión Territorial del Gobierno de Aragón, Octavio López, en la próxima sesión plenaria de las Cortes para que explique "el lamentable espectáculo" que ha protagonizado en el balcón del Ayuntamiento de Huesca durante el pregón de las fiestas de San Lorenzo.

Durante el pregón, el sábado pasado, parte de la multitud coreaba insultos contra el presidente del Gobierno de España --'Pedro Sánchez, hijo de puta'-- mientras hablaba la concejala de Fiestas, Nuria Mur, y López le decía "déjales, déjales, que están contra Pedro Sánchez".

El consejero ha pedido disculpas "a quien se haya podido sentir ofendido" por lo sucedido en el pregón y ha asegurado que "en ningún momento" ha estado en su ánimo "alentar la confrontación o la descalificación".

En rueda de prensa, Rodrigo ha señalado que la intervención de Octavio López desde el balcón municipal ha tenido eco en la prensa nacional, criticando que la alcaldesa, Lorena Orduna, no ha descalificado a López, sino que "a día de hoy guarda silencio".

CONVIVENCIA

"Las fiestas son días de encuentro, de convivencia y unión, y San Lorenzo ha sido siempre ejemplo de inclusión y fraternidad", ha expuesto María Rodrigo, para quien "los representantes institucionales deberían estar, como mínimo, a la altura de esas mismas características y ser quienes garanticen una normal convivencia", añadiendo que con las palabras del consejero "han quedado empañadas".

Lo ocurrido es "un ejemplo de lo que lleva siendo el Gobierno de Azcón estos dos años, pensando en cuestiones exteriores, fuera de la realidad de Aragón", ha enfatizado María Rodrigo, para quien "es lamentable que hayan manchado un día tan importante para los oscenses y desde el balcón".

Ha comentado que después Octavio López rectificó con una nota de prensa, pero "sin reconocer los hechos que quedan reflejados en un video", insistiendo en que la alcaldesa "parece que lo único que quiere es ganar puntos para el PP de Madrid".

"Esperamos que no se repita más", ha dicho la parlamentaria del PSOE, reclamando "más apoyo institucional" a las fiestas de San Lorenzo, tras lo que se ha mostrado sorprendida por "el poco valor que Azcón da a Huesca". Ha apuntado que hace dos años su investidura se celebró el día 10 de agosto, el día grande de las fiestas de San Lorenzo, y ahora "sigue de vacaciones".

También ha pedido al PP "una seria reflexión" porque "es triste y lamentable utilizar e incitar al enfrentamiento en una ciudad de Huesca donde se están celebrando días de concordia, una ciudad universal. Ha pedido una rectificación de la alcaldesa, que "no debería estar al margen de una situación que se dio con ella presente".

En otro orden de cosas, ha manifestado que estos dos años de Gobierno de Jorge Azcón han sido "de parálisis absoluta y con falta de presupuestos", considerando que "lo único destacable es el aumento claro de la crispación" en el Parlamento y en la calle. Los servicios públicos "están más mermados que nunca" y el PP lanza "bombas de humo" con su "política errática y de confrontación".