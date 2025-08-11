Artero (PSOE) dice que Rodrigo (PSOE) pretende que la ciudadanía pierda de vista "la corrupción del PSOE"

ZARAGOZA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El diputado autonómico del PP Aragón Juan Pablo Artero ha afirmado, en respuesta a la diputada del PSOE, María Rodrigo, quien este lunes ha pedido al consejero de Fomento del Gobierno de Aragón, Octavio López, rectifique por "el lamentable espectáculo" del balcón del Ayuntamiento de Huesca, que el PSOE pretende que la ciudadanía pierda de vista "la corrupción del PSOE".

En rueda de prensa, Artero ha señalado que el PSOE "ha puesto encima de la mesa lo ocurrido en el pasado pregón de las fiestas de San Lorenzo, en el balcón del Ayuntamiento de Huesca y, lo que es más importante, en la propia plaza del Ayuntamiento, donde la inmensa cantidad de gente que había ahí congregada, de manera espontánea, recurrió a un grito que ya se ha convertido en el hit, en la canción del verano, literalmente, 'Pedro Sánchez, hijo de puta', y perdón por la expresión".

"El consejero Octavio López ya ha pedido disculpas a quien se ha podido sentir ofendido por sus comentarios que, aclarado, solo pretendían acallar y que el discurso de la concejala de festejos y de la alcaldesa pudiera ser audible por el común de los presentes".

Sin embargo, "el PSOE solo pretende desviar la atención" y le molesta "no poder acallar la opinión espontánea de los ciudadanos que ahí se congregaron: El PSOE querría que la gente no pudiera expresar libremente su opinión".

"En muchísimos pregones, fiestas patronales, festivales y conciertos se está produciendo este signo, esta protesta contra Pedro Sánchez y su Gobierno, y desde luego el PSOE no lo va a poder acallar, porque eso no está alentado por ningún consejero, por ningún alcalde del Partido Popular", sino que "son manifestaciones espontáneas que lo que hacen evidente es que la gente está harta de Pedro Sánchez y está harta de la corrupción del Partido Socialista".

CASO DE LUCIO CUCALÓN

"La corrupción del Partido Socialista se manifiesta también en Aragón con casos como el de Lucio Cucalón, el alcalde de Aguarón y presidente de la Comarca del Campo de Cariñena", ha expresado Artero, añadiendo: "A estas alturas no sabemos ya si Lucio Cucalón está expulsado del Partido Socialista, que es lo que dice Pilar Alegría, la ministra y secretaria general del PSOE de Aragón, que asegura que Lucio Cucalón está expulsado del PSOE".

"Ya no se sabe si realmente su partido ha tomado alguna medida contra él o no", pero "lo que sí sabemos es que sigue ocupando la alcaldía de Aguarón y la presidencia de la comarca, el campo de Cariñena, con el apoyo del resto de compañeros de su partido".

También ha dicho que "este señor, que ya tiene un montón de causas, ya está condenado en sentencia firme y el PSOE no hace nada para que tenga que abandonar sus cargos institucionales, pues no solamente por lo que ya sabíamos, sino que ahora hay nuevas evidencias".

"Ya sabemos que el Gobierno de Aragón ha trasladado a la Fiscalía un nuevo informe sobre la gestión de este señor al frente del Ayuntamiento de Aguarón y de la comarca, el Campo de Cariñena, que evidencia nuevas irregularidades" por parte de "este alcalde que pasa dietas absolutamente derrochadoras, que le encantan las comilonas de la gamba roja y el jamón de bellota y todos los lujos, también hay contratos sospechosos por más de 200.000 euros hacia empresas con las que está íntima o familiarmente relacionado, y tiene asignaciones de sobresueldos injustificables".

El parlamentario popular ha observado que "nadie quiere acudir y cubrir la plaza de secretaría ni en el Ayuntamiento de Aguarón ni tampoco en la comarca. Es decir, las sospechas hacia el señor Cucalón no lo sitúan ya muy lejos de los Koldo, Ábalos y Santo Cerdán, pero Pilar Alegría no actúa y este señor sigue en sus dos puestos", lo que "evidencia que la corrupción no está siendo combatida por el Partido Socialista de Aragón"

"El Gobierno de Aragón está cumpliendo con su función, ha trasladado a la Fiscalía posibles irregularidades que podrían ser constitutivas de delito y está trabajando para la tutela efectiva, jurídica y financiera de los municipios y de las entidades locales".

"Hay que ver si Pilar Alegría y el PSOE de Aragón hacen lo mismo y se ponen a trabajar para que la política aragonesa y los cargos de su partido sean más limpios y, si eso ocurriera, no se encontrarían con manifestaciones espontáneas de gritos como los que se están produciendo en las fiestas patronales a lo largo y ancho de toda España", ha terminado diciendo Artero.