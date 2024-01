El PSOE pide al PP de Chueca que retorne los 211.000 euros de que ha gastado "sin justificar debidamente"

ZARAGOZA, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha pedido al PP que retorne los 211.000 euros de dinero público que ha gastado "sin justificar debidamente".

Así lo ha exigido el concejal del PSOE, Alfonso Gómez, este miércoles, 3 de enero, en rueda de prensa después de conocer las conclusiones del interventor municipal en el informe definitivo de control financiero de las aportaciones presupuestarias que hace el Ayuntamiento de Zaragoza a los grupos políticos de los ejercicios 2022 y 2023.

Gómez ha indicado que este informe recoge que VOX y PP deben de reintegrar unas cantidades al erario público. "En el caso de VOX, se ha producido un reintegro parcial y sí que se ha dado la conformidad para proceder a reintegrar el resto de los fondos indebidamente justificados", ha puntualizado.

En el caso del Partido Popular, ha criticado que "no ha sido así" debido a que el ha presentado una serie de alegaciones, que han sido "estudiadas, analizadas y rebatidas en cada uno de sus puntos" por el informe definitivo del Interventor General del Ayuntamiento.

"No olvidemos que han destinado a gastos para los que no estaban habilitados y para los que no estaban previstos esos fondos. Mientras, esto es algo que está generando cierta controversia y revuelo", ha apostillado.

En este sentido, ha confiado que después de la desestimación de las alegaciones y de la elaboración del informe definitivo, se proceda a retornar ese dinero al erario público.

"Creo que la clase política debe dar ejemplo y, como dice el viejo refrán, la mujer del César no solo debe de ser honesta, sino además debe parecerlo", ha manifestado

"PUNTA DEL ICEBERG"

No obstante, ha subrayado que "no es más que la punta del iceberg" de un comportamiento que el PSOE lleva recriminando a la alcaldesa, Natalia Chueca, que ha calificado de "impunidad" del Gobierno de Zaragoza, "que considera que es el amo y señor de esta ciudad".

Por ello, se ha mostrado "enormemente" preocupado y ha querido trasladar al PP un mensaje de que "la obligación, el trabajo y la responsabilidad" para lo que han sido elegidos es la de controlar el dinero público y hacer un buen uso y un buen destino de los fondos públicos.

Asimismo, ha precisado que "no se puede tener a la ciudadanía" sin reordenación de buses. "Sin saber cuánto tiempo va a tardar en venir el autobús a la parada y no podemos estar otra vez hablando de la amenaza de un conflicto en el tema del transporte público", ha lamentado.

FOTOS Y REDES SOCIALES

A su juicio, Chueca se dedica a hacerse fotos, a asistir a eventos, poner medallas y a inaugurar cosas. "Miren, la ciudad es más importante que toda esa parafernalia del mundo de la influencia y de las redes sociales", ha asegurado.

En este punto, ha dicho que Zaragoza merece una alcaldesa y un equipo de Gobierno que piense en los ciudadanos, que cumpla con la ley, con los códigos políticos y que prestigie el funcionamiento de la política.

"Si no hay un cambio de actitud de este Gobierno, desde luego le auguramos a la señora Chueca una legislatura complicada, porque el Partido Socialista ni va a bajar los brazos, ni se va a callar ni se va a cansar de denunciar todas aquellas cosas que entienda que se están haciendo mal, y desgraciadamente está viendo muchas", ha enfatizado.