El PSOE pide regular las actividades fuera de los centros educativos y asistencia letrada al profesorado en Aragón. - PSOE CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón pide al Gobierno de Aragón que desarrolle una normativa específica que regule las actividades fuera del centro educativo y que garantice la asistencia letrada al profesorado cuando se abran procesos judiciales derivados de su trabajo.

Así lo ha expresado en rueda de prensa este miércoles el diputado autonómico Jorge Pastor, quien ha reclamado un marco normativo adecuado que regule las actividades complementarias y extraescolares, entre ellos los viajes educativos y los viajes de estudios.

"Son actividades formativas y tienen gran importancia y es el profesorado el que acompaña al alumnado", ha recordado Pastor, al tiempo que ha calificado de "necesario" establecer reglas claras y que las familias "tengamos la garantía de que estas actividades educativas puedan hacerse con seguridad y confianza".

En esta línea, Pastor ha solicitado al Ejecutivo autonómico que "garantice la asistencia letrada al profesorado de la administración educativa de Aragón a través de los servicios jurídicos correspondientes y cuando en el ejercicio de su actividad docente se vea implicado en demandas civiles o penales, o sea requerido por los tribunales de justicia para la práctica de diligencias en cualquier procedimiento".

La iniciativa socialista requiere también que el Gobierno de Aragón emprenda las acciones legales frente a la difusión pública de falsedades y bulos relacionados con hechos o sucesos ocurridos en el ámbito educativo "cuando éstas generen indefensión al profesorado".