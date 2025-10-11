El PSOE plantea un plan estratégico por el 500 aniversario del nacimiento del primer chocolate del mundo en Aragón

El parlamentario socialista Marcel Iglesias, en la Muestra de Artesanía de la plaza de Los Sitios. - PSOE

El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura de las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha propuesto la elaboración de un plan estratégico por el 500 aniversario de nacimiento del primer chocolate del mundo en Aragón 'Aragón, capital mundial del Chocolate 2026-2034'.

Iglesias ha presentado una amplia propuesta plurianual para que Aragón capitalice el aniversario del descubrimiento del chocolate en el Monasterio de Piedra y sirva para potenciar todas las empresas vinculadas al chocolate y al dulce de toda la comunidad autónoma durante seis años.

La iniciativa debe contar con el acuerdo de las Cortes, el impulso del Gobierno de Aragón en coordinación con las principales instituciones afectadas, especialmente el ayuntamiento de Nuévalos y la DPZ.

La iniciativa presentada para su debate en las Cortes plantea en primer lugar elaborar en el plazo de un año el plan estratégico del 500 aniversario del primer chocolate del mundo en Aragón, en colaboración con las asociaciones gastronómicas, empresariales, empresas y chocolaterías de las tres provincias. "Aragón, capital mundial del chocolate 2026-2034"

En esa línea, propone organizar a partir del próximo año eventos anuales y permanentes en la comunidad autónoma de rutas del chocolate por las localidades con más tradición chocolatera, con punto de partida en el Monasterio de Piedra, en Nuévalos, colaborando con las empresas chocolateras y aprovechando el potencial de Aragón vinculado al chocolate a la taza y a los productos del cacao.

Además, isnta a colaborar e impulsar con las diputaciones, los ayuntamientos, instituciones de rutas vinculadas al chocolate desde 2026 a 2034, aniversario del nacimiento del chocolate.

También propone preparar seminarios y actos vinculados al chocolate y a los dulces de forma permanente contando con las chocolaterías y empresas vinculadas, en ello se incluye la realización de catas de chocolate a la taza en las chocolaterías de la comunidad. Y llama a aprovechar el potencial turístico de Aragón para establecer la ruta chocolatera de Aragón.

Otros puntos de la propuesta son preparar la organización anual de un congreso aragonés del chocolate y un calendario de actividades desde 2026 a la culminación en 2024, Aragón, capital mundial del chocolate y planificar un congreso nacional del chocolate con carácter anual.

Todo ello culminaría en el impulso de un evento final de Aragón, capital mundial del chocolate para 2034, así como actividades durante todo el año.

Iglesias explica que el primer chocolate del mundo se elaboró por primera vez en el año 1534 en la cocina del Monasterio de Piedra, en Nuévalos, y Aragón debe sacar provecho de este evento para impulsar la industria chocolatera y del dulce de toda la comunidad, incluidas las chocolaterías de las tres provincias, Ha señalado que "aquel chocolate a la taza incorporaba azúcar, canela y vainilla".

Recuerda que en una carta de Hernán Cortés aparece en nuestra cultura el referente al chocolate como el alimento de los dioses, según la mitología azteca.

"Por consiguiente, en 2034 se va conmemorar los 500 años de la elaboración en Aragón del primer chocolate en el mundo, tal como se conoce hoy, una fecha histórica que debe contribuir a colocar a nuestra comunidad como una gran referencia en la materia, vinculado a maestros chocolateros, a empresas de chocolate, de dulce, y a chocolaterías reseñadas en las tres capitales y en la comunidad", añade.

Ha explicado que "está demostrado que el chocolate con alto porcentaje de cacao y con moderación tiene efectos beneficiosos para salud cardiovascular, la función cognitiva y la piel".

DE MÉXICO AL MONASTERIO DE PIEDRA

La historia narra que un monje del Cister Fray Jerónimo de Aguilar, quien acompañó como traductor a Hernán Cortés en su viaje a México, quien envió el primer cargamento de cacao junto con la receta de hacer el chocolate al abad del Monasterio de Piedra, en Nuévalos, Antonio de Álvaro.

Por consiguiente, fueron estos monjes los primeros en probar este manjar. El cacao llegó a España, pero no fue hasta 1534 cuando se hizo un chocolate como lo conocemos hoy.

Iglesias ha explicado Aragón cuenta con una larga tradición chocolatera que dura hasta nuestros días, desde los 'Lacasitos' o los famosos 'Conguitos' , de la empresa aragonesa internacional Lacasa, pasando por las míticas barras de chocolate Huesitos, procedentes de la antigua fábrica Hueso, ubicada en la localidad zaragozana de Ateca , --ahora Valor-- , u otras empresas con tradición chocolatera como Brescó desde 1836 en Benabarre, en Alcorisa y en Teruel, también hay señaladas referencias, además de otros proyectos vinculados al chocolate en Graus, o en la capital altoaragonesa, con dos empresas de referencia: Ascaso y Tolosana; además la pastelería Vilas, Lapaca o Loa, en Sariñena, Jaca, Barbastro, Fraga, Benasque, Panillo, Tolva o Puente de Montañana.

Iglesias ha recordado que en Aragón se han realizado diferentes rutas vinculadas al chocolate, desde la sala/ museo del Chocolate del Monasterio de Piedra, el chocopass, la actividad chocotour de Zaragoza, a la ruta del chocolate artesano de Huesca, la ruta dulce de Huesca, o las rutas de chocolate en Teruel y Alcorisa, con referencias notables.

Por consiguiente, se trata de que el Departamento de Medio Ambiente y Turismo aproveche 500 aniversario del nacimiento del chocolate para elaborar un plan estratégico, diseñar rutas vinculadas a este producto durante varios años por toda la Comunidad, incluyendo acuerdos con las instituciones, las diputaciones, los ayuntamientos de las tres capitales y las empresas con mayor tradición, las empresas y chocolaterías, así como realizar congresos anuales hasta el gran evento con actividades todo el año en 2034.