El PSOE pregunta al gobierno de Chueca si la Feria deArtesanía del Pilar seguirá en la plaza de los Sitios

El concejal del PSOE Guillermo Ortiz. - PSOE ZARAGOZA

ZARAGOZA 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Guillermo Ortiz ha pedido aclaraciones al responsable de Economía y Comercio sobre la ubicación de la Feria de Artesanía en las próximas fiestas del Pilar, ya que tradicionalmente se ha ubicado en la plaza de los Sitios.

Ortiz ha manifestado la preocupación del PSOE por la falta de transparencia también en la gestión de este área del gobierno de Chueca y ha llevado este asunto a la Comisión, sin que a su juicio el consejero responsable, Carlos Gimeno, haya dado explicaciones.

Ortiz ha recordado que "la plaza de los Sitios es un lugar icónico en la programación de las Fiestas del Pilar, donde se reúnen más de 50 artesanos profesionales y uno de los pocos lugares más allá de la plaza del Pilar donde hasta el momento se mantenía programación, tras eliminar las actividades del paseo de la Independencia y las casas regionales en la plaza Aragón".

El PSOE defiende la importancia de la Muestra de Artesanía de Aragón y acusa al Gobierno de Chueca de actuar "con ningún tipo de transparencia, algo que caracteriza a este area" también con este ejemplo y haciéndolo además "con un contrato menor para la adjudicación de las casetas de Navidad al Parque Grande".

LA FERIA DE MUESTRAS

Guillermo Ortiz, además, señala que "cada año le dan una vuelta de tuerca desde las diferentes consejerías a las Fiestas del Pilar y queremos saber si van a dejar sin ningún tipo de dinamización comercial ni cultural un sitio tan emblemático como la plaza de los Sitios".

El socialista ha insistido en que se incumple la ley de Transparencia de Aragón por parte del Ayuntamiento y ha recordado que "el año pasado ya exigimos una unificación de criterios y más transparencia para establecer los criterios de adjudicación y también de explotación del dominio público para que no haya desigualdad de trato".

El concejal del PSOE, Guillermo Ortiz, también ha preguntado sobre la recuperación o no de la Feria de Muestras este año. Otro "espacio identitario" de las fiestas hasta que en 2024 "el Gobierno de Aragón que preside la institución ferial y el Ayuntamiento de Zaragoza que es parte activa, la dejaron morir". Además, Ortiz pidió a las administraciones que se impliquen y "trabajen en su adaptación y nueva oferta".