EL PSOE propone que la PAC incluya una cuantía extra para las ganaderías de extensivo que pasten en zonas forestales

HUESCA 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en materia de Agricultura y Ganadería en las Cortes de Aragón, Marcel Iglesias, ha pedido incluir ya en la próxima PAC de 2026 una cuantía extra para los ganaderos de extensivo cuyas ganaderías pasten en zona de uso forestal, de cara a mejorar la situación en prevención de incendios.

Iglesias ha señalado este sábado a los medios de comunicación que "más vale tarde que nunca, pero es necesario que se cambien urgentemente algunos conceptos, ya que ahora las grandes zonas forestales tienen un Coeficiente de Subvencionabilidad de Pastos cero, esto es, los ganaderos de extensivo de zonas rurales de montaña no reciben ayuda y son penalizados por pastar sus animales en zonas arboladas y boscosas".

"Esta ayuda extra debería subvencionar a la cabeza de ganado, pero con un límite de cabezas, de cara a primar a los pequeños ganaderos o medianos", añade.

En la iniciativa presentada en las Cortes se plantea también "subvencionar a las ganaderías en extensivo de ovino, caprino, vacuno y equino la adquisición de collares localizadores GPS y vallados virtuales y otros elementos que faciliten la función de gestión territorial de la ganadería, tal como están haciendo otros territorios como Navarra".

El diputado ha criticado a Azcón por no cumplir su promesa de dar más apoyo, impulso y viabilidad a la ganadería extensiva, ya que "ni ha dicho nada en el debate del estado de la Comunidad ni ha tomado ninguna medida especial con este sector", que considera "clave" para frenar los incendios y mantener la población en el medio rural, especialmente en zonas de montaña, y de los lugares más despoblados.

Iglesias ha señalado que "hemos visto este verano que es muy difícil trabajar en la prevención de incendios por el estado de los bosques, ya que las zonas forestales se han multiplicado y aunque las brigadas trabajen en la prevención, en la limpieza, es imposible llegar a tantos montes, y en este punto es donde debe trabajar la ganadería extensiva en las zonas rurales".

"La PAC penaliza hasta ahora las hectáreas de bosque, aunque realmente se pasten, no computan para las ayudas de la PAC, de forma que muchos ganaderos deben trasladar en camiones sus vacas o su ganadería a zonas de praderas alejadas de donde se encuentran porque les penaliza tenerlas pastando en lugares de uso forestal", añade.

En este sentido, el diputado socialista ha señalado que "al igual que el anterior Gobierno socialista de Aragón añadió una cuantía extra de más de 4.000 euros por ganadero de extensivo, ahora se hace necesario que trabajemos todos por mejorar las condiciones de la ganadería de extensiva y se prime con una cuantía añadida por cabeza de ganado y con un límite de cabezas para que pasten en zona de uso forestal".

LE PIDE QUE VAYA MÁS A BRUSELAS

"El medio rural está ya despoblado y tenemos que adoptar medidas con urgencia de forma consensuada de apoyo a la ganadería extensiva", ha añadido. Iglesias ha señalado además que hay que trabajar para evitar que Partido Popular "traicione" a los agricultores y ganaderos de Aragón y no sea cómplice del recorte de más del 20% de la PAC propuesto por el PP en la Comisión Europea.

"Le pedimos al señor Azcón que vaya más a Bruselas para defender la agricultura y ganadería aragonesa y también apueste por otro modelo de apoyo a la ganadería extensiva", ha reclamado.

Iglesias ha insistido en que vamos a exigir al presidente Azcón que ejerza como tal y traslade a los líderes del PP Feijóo y Von der Leyen la necesidad de retirar esta propuesta que supone un recorte de más de 110 millones de euros para Aragón", ha dicho Iglesias.

En línea del apoyo a los ganaderos, Iglesias ha anunciado que el grupo socialista ha presentado para su aprobación en las Cortes de Aragón una iniciativa de cara a que el Gobierno de Azcón "se tome en serio" el problema de gestión de los bosques.

En esa iniciativa le pide que adopte medidas de apoyo a la ganadería extensiva para limpiar las masas boscosas como son la reforma de la PAC para reconocer la ganadería extensiva como elemento fundamental en la gestión territorial y la prevención de incendios, el incentivo económico extra por el pastado de los bosques, la reorma del coeficiente de pastos y la subvención a collares GPS y vallados virtuales para el ganando.

El portavoz socialista en las Cortes en materia de Agricultura y Ganadería ha comenzado su intervención ante los medios de comunicación mostrando sus condolencias por el fallecimiento repentino de la directora del Parque de Ordesa, Elena Villagrasa.