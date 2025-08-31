El PSOE reclama una actuación urgente ante el "deplorable" estado del cementerio de las Mártires de Huesca

La maleza cubre el cementerio de los Martires de Huesca según expone el concejal socialista en el consistorio oscense Roberto Cacho. - PSOE HUESCA

HUESCA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Huesca alerta del estado de abandono del cementerio de Las Mártires, "la maleza ha invadido todo el espacio. Por seguridad y por respeto a los difuntos y a sus familias, reclamamos su limpieza inmediata".

El concejal Roberto Cacho lamenta que "a las deplorables condiciones de entrada al parque se suman las malas condiciones de conservación del cementerio. La dejadez y la negligencia de Lorena Orduna no sólo limita el acceso a las personas, sino que incrementa el riesgo de incendio en este espacio histórico de la ciudad", critica.

Además de una actuación urgente, el PSOE pide también trabajar en un plan anual de mantenimiento "que impida volver a estado de abandono actual. Es necesario adecentar esta zona, por los riesgos que implica y por la mala imagen que se ofrece a tanto familiares como visitantes", añade Cacho.