El PSOE reclama una comisión de investigación sobre el "retroceso" en servicios sociales y dependencia en Aragón

La diputada del PSOE en las Cortes de Aragón Mónica Iglesias. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón ha pedido la creación de una Comisión Especial de Estudio sobre la mejora del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia y de las políticas de discapacidad en Aragón, ante la evolución negativa de algunos de los principales indicadores de los servicios sociales autonómicos y la necesidad de adaptar el sistema al nuevo marco estatal.

El último Índice de Desarrollo de los Servicios Sociales (DEC) sitúa a Aragón en la octava posición entre las 17 comunidades autónomas, con 5,28 puntos sobre 10 --cuatro décimas menos que en la edición anterior-- y una calificación global de nivel medio-bajo. "Por tercer año consecutivo, Aragón pierde posiciones en este índice", ha dicho la diputada responsable de Bienestar Social, Mónica Iglesias.

"El Gobierno de Azcón no puede seguir mirando hacia otro lado mientras Aragón pierde posiciones en servicios sociales y algunos de los indicadores fundamentales empeoran", ha señalado Iglesias, quien ha considerado "especialmente preocupante" la situación de la ayuda a domicilio.

La intensidad media en Aragón es de 11,2 horas mensuales, menos de la mitad de las 23,8 horas de media estatal. También la cobertura de los centros de día para personas mayores se encuentra por debajo de la media: 1,41 % frente al 2,19 % nacional.

"La ayuda a domicilio es precisamente uno de los servicios que permite que una persona pueda seguir viviendo en su casa y mantener su proyecto de vida. Que Aragón ofrezca menos de la mitad de horas que la media española demuestra que tenemos un problema que el Gobierno debe abordar con urgencia", ha agregado.

Por otro lado, la diputada socialista ha puesto el foco especialmente en la evolución del gasto público ya que, según los datos recogidos en el documento, Aragón destinó en 2024 498,3 euros por habitante a servicios sociales, frente a los 575,1 euros de media estatal, y redujo en unos 11 euros el gasto respecto al ejercicio anterior.

"Mientras las necesidades sociales aumentan, Aragón está destinando menos recursos por habitante y menos porcentaje de su presupuesto a servicios sociales. No es una cuestión de titulares: son cifras que afectan a la atención que reciben las personas mayores, las personas dependientes, las personas con discapacidad y sus familias", ha afirmado Iglesias.

CAMBIO DE MODELO

En el PSOE han considerado que estos datos adquieren todavía mayor relevancia ante el cambio de modelo de cuidados que se está impulsando hacia una mayor atención en el domicilio y en la comunidad, la promoción de la autonomía personal y la desinstitucionalización.

En ese sentido, la parlamentaria socialista ha criticado también la orientación política del Ejecutivo autonómico, que está "condicionada por las prioridades que marca Vox".

"Mientras se incorporan postulados ideológicos de la ultraderecha a la acción de gobierno, se están dejando en segundo plano necesidades tan básicas como reforzar la atención domiciliaria, mejorar los servicios de proximidad o garantizar recursos suficientes para las personas dependientes", ha añadido.

Por ello, Mónica Iglesias ha reclamado al presidente Azcón que "deje de conformarse con anunciar medidas puntuales y afronte de una vez un diagnóstico global del sistema aragonés de dependencia y servicios sociales".

ANALIZAR PROBLEMAS Y PLANTEAR SOLUCIONES

La iniciativa socialista plantea que la Comisión Especial estudie, entre otras cuestiones, la evolución de Aragón en los diferentes indicadores del Índice DEC, los procedimientos de reconocimiento y valoración de la dependencia, las listas de espera y el denominado "limbo de la dependencia", así como la cobertura e intensidad de la ayuda a domicilio.

También se propone analizar la evolución de la teleasistencia, la asistencia personal, los centros de día, la red residencial, las dificultades específicas del medio rural, la situación de las personas cuidadoras, las necesidades de profesionales y la financiación del sistema.

"No queremos una comisión para hacer un diagnóstico más. Queremos poner encima de la mesa los problemas, escuchar a las personas usuarias, a las familias, a los profesionales, a las entidades sociales y a las administraciones y establecer una hoja de ruta con objetivos que puedan medirse", ha destacado Iglesias.

El Grupo Socialista ha apuntado, no obstante, que Aragón sí presenta indicadores superiores a la media estatal en algunos ámbitos, como la cobertura de plazas residenciales de financiación pública para mayores de 75 años, que alcanza el 8,06%, frente al 5,5% estatal, y las plazas residenciales para personas con discapacidad, con un 3,1 % frente al 1,8 % nacional.

"Precisamente porque Aragón tiene fortalezas que debemos preservar, necesitamos analizar con rigor dónde estamos fallando y por qué. No se trata de negar lo que funciona, sino de actuar allí donde los datos muestran una brecha evidente", ha concluido Iglesias.

El PSOE ha apostado por que la comisión sirva también para preparar la adaptación de Aragón al nuevo marco estatal en materia de dependencia y discapacidad y para abordar las necesidades de financiación, recursos humanos, coordinación administrativa y atención territorial que tendrá que afrontar el sistema durante los próximos años.