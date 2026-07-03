El PSOE reclama que la implantación del VioGén en la Policía Local de Zaragoza "se haga con plenas garantías"

La portavoz de Servicios Sociales del PSOE en las Cortes de Aragón, Mónica Iglesias, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera. - PSOE

ZARAGOZA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

El PSOE apuesta por completar cuanto antes la implantación plena del sistema de VioGén en el Ayuntamiento de Zaragoza y que este desarrollo se haga con todas las garantías de recursos humanos necesarios y de planificación. Así lo han explicado la portavoz de Servicios Sociales del PSOE en las Cortes de Aragón, Mónica Iglesias, y la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera.

Las socialistas han argumentado que el aumento en un 7,7% en el primer trimestre de 2026 de las víctimas de violencia de género, así como el incremento de víctimas menores de edad o de las órdenes de protección son "motivo necesario y urgente para la implantación definitiva de la Unidad VioGén de la Policía Local de Zaragoza".

De hecho, el PSOE ha registrado una iniciativa política en las Cortes de Aragón para pedir que la implantación de esta Unidad se haga con plantilla suficiente, formación especializada, recursos adecuados, coordinación real entre instituciones y protocolos claros.

"El sistema VioGén es una herramienta necesaria para proteger mejor a las mujeres víctimas de género", ha dicho Iglesias. La diputada se ha remitido a los últimos datos: "Ante esta realidad, hacen falta más medios, más acompañamiento y más confianza institucional. "No puede ser que una ciudad de más de 700.000 habitantes no tenga plenamente desarrollado el sistema VioGén", ha dicho Iglesias.

La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Lola Ranera, ha recordado que el Ayuntamiento de Zaragoza anunció en 2019 su incorporación al sistema VioGén. "Han pasado siete años de anuncios y la unidad sigue sin estar plenamente implantada. La protección de las víctimas no puede esperar siete años", ha añadido.

"Azcón en su etapa de alcalde ya prometió que iba a poner en marcha este sistema, y ni él entonces ni Natalia Chueca ahora han puesto en marcha este importante sistema para la protección de las mujeres", ha dicho Iglesias. "Natalia Chueca ha de ponerse del lado de las mujeres; ya no sabemos si la alcaldesa no cree en la violencia machista o es Vox que le impide poner en marcha esta unidad. Que dejen de mentir porque no se puede regatear con la protección de las mujeres", ha aseverado Ranera.

La portavoz municial del PSOE ha manifestado lo siguiente: "Apoyamos la incorporación de la Policía Local de Zaragoza al sistema VioGén, porque es una herramienta necesaria para proteger mejor a las mujeres víctimas de violencia de género".

Las socialistas han trasladado su preocupación tras conocer que los sindicatos de la Policía Local hayan advertido de falta de efectivos, ausencia de negociación suficiente y riesgo de detraer agentes de otras unidades. "Reforzar VioGén no puede significar debilitar otros servicios esenciales de la Policía Local", ha esgrimido Ranera.

La iniciativa registrada por el PSOE pide que la unidad cuente con personal estable y especializado, que la selección de agentes sea pública, objetiva y transparente, y que se valore la formación, la experiencia y la idoneidad para atender a víctimas de violencia de género. También plantea el PSOE formación continua, estructura definida, protocolos claros, coordinación con el Ayuntamiento, el Gobierno de Aragón, el Ministerio del Interior, la Justicia y los servicios sociales, y una evaluación periódica para comprobar si el servicio funciona y qué mejoras necesita.

Otra de las propuestas socialistas es que "los recursos se adapten a la evolución de los casos y que, cuando existan efectivos suficientes, la Policía Local pueda asumir progresivamente más casos de riesgo bajo dentro del sistema VioGén, reforzando así la protección de las víctimas".