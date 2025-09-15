El PSOE recrimina a Chueca que se dedique a confrontar en lugar de solucionar la climatización de los colegios

ZARAGOZA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

El concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Horacio Royo, ha acusado al Gobierno municipal del PP de dedicarse "solo a confrontar" con los socialistas en lugar de "solucionar" la climatización de los colegios públicos de Zaragoza.

Royo ha recordado que ante un problema "evidente" y pese a las numerosas iniciativas presentadas sobre esta cuestión, el PP ha mirado hacia otro lado y ha sido Inspección al Trabajo le que "ha sacado los colores" al Ayuntamiento con una resolución "demoledora" que le recrimina su "inacción".

Ha recordado, mediante una interpelación en la Comisión de Urbanismo, que el Gobierno del PP "ha despreciado" siempre las iniciativas presentadas por el Grupo Municipal del PSOE alertando de los problemas de climatización de los colegios.

Se han planteado mociones, resoluciones para el Debate sobre el Estado de la Ciudad e incluso enmiendas en los Presupuestos para acometer un plan plurianual de inversiones con el Gobierno de Aragón, como hacen otras comunidades. "Las desprecia, niegan la existencia del problema o culpan al PSOE porque allá por 1983 no hizo no sé qué", ha ironizado Royo, que ha destacado que así se ha actuado con el tema de las viviendas turísticas.

"Un problema que según ustedes no existe. Ayer mismo, conocimos que hay un 15 por ciento más de viviendas turísticas ilegales que han aflorado gracias a la inspección del Ministerio de Vivienda. Ya verá cómo, más pronto que tarde, se nos descuelgan con una iniciativa, pero no se preocupe que pondremos cara de sorprendidos", ha señalado Royo.

El concejal socialista ha hecho hincapié en que ya en el pasado mes de julio, en Comisión ordinaria de Urbanismo, el PSOE volvió a preguntar por los planes del Gobierno del PP para actuar en la climatización de los colegios. Entonces, ha denunciado Royo, en junio hubo aulas donde la temperatura superó los 30 grados. "No solo es una barbaridad para la salud de los críos, sino que vulneraba la legislación en materia de prevención de riesgos laborales", ha apuntado el edil socialista.

TRABAJAR

Ha sido Inspección de Trabajo la que ha "puesto pie en pared" con una resolución que "saca los colores al Ayuntamiento" y le recrimina que su inacción "atenta contra la seguridad laboral de profesores, personal administrativo y de servicios de los colegios". "Y lo que es peor, les da un plazo bien corto, hasta final de año, para resolver la cuestión", ha adelantado.

"Le he escuchado muchas veces decir que a ustedes los problemas les pillan siempre trabajando. No lo niego, lo que no sé en qué andan ustedes trabajando porque, desde luego, en resolver los problemas más importantes de la ciudad, no", ha ironizado Royo, que ha puesto también sobre la mesa otros problemas como el del Parque Bruil, donde hay decenas de personas sin hogar "sin que ustedes hayan hecho absolutamente nada para resolver esta cuestión".

Tras escuchar la intervención del consejero municipal de Urbanismo, Víctor Serrano, el concejal del PSOE ha vuelto a recriminarle que "eche balones fuera" y no plantee soluciones a este problema.

"Ayer en la radio escuche que los climatólogos habían descubierto que los gorilas de espaldas plateada elegían a sus liderazgos no tanto por su capacidad de ser fuertes y firmes, sino por generar consensos y cohesionar a la manada. Los gorilas plateados tienen más claro lo que es la política que ustedes", ha reprochado Royo a Serrano.

Ante un problema "objetivo", Royo ha censurado que Serrano "haya vuelto a de meterse contra todos y no a decir cómo va a resolver el problema". "Ante esto, ha vuelto a decir cuánto invertía el PSOE, a meterse con el anterior gobierno socialista de la DGA, a meterse contra Pedro Sánchez A meterse contra todos y no a decir cómo va a resolver el problema. Se ha dedicado a generar bronca, enfrentamiento y todo por no reconocer que llevan seis años sin hacer nada. Absolutamente nada", ha censurado.