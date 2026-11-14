El PSOE reivindica en Teruel los avances frente a la despoblación y apuesta por garantizar los servicios públicos

TERUEL 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Teruel ha celebrado este sábado un encuentro sobre el reto demográfico y el futuro de los pueblos en el que han participado el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Paco Boya, el candidato socialista al Congreso por Teruel, Herminio Sancho, y la candidata al Senado, María José Villalba.

Antes del encuentro, Boya ha reivindicado los resultados de las políticas impulsadas por el Gobierno de Pedro Sánchez para combatir la despoblación, especialmente en provincias como Teruel, Cuenca y Soria, donde este problema ha tenido una mayor incidencia.

"Durante estos años pues hemos puesto en marcha un plan que ha funcionado, que ha tenido resultados, que son resultados objetivos", ha destacado. Boya ha explicado también los objetivos del denominado Plan 30, que pretende garantizar que los habitantes del medio rural puedan acceder a los servicios en un tiempo máximo de 30 minutos.

El objetivo, ha señalado, es mejorar la calidad de vida de quienes residen en los pueblos y garantizar "ese derecho a permanecer en el territorio".

Por su parte, Herminio Sancho ha destacado las inversiones y medidas del Gobierno de España en la provincia de Teruel, especialmente la extensión de la conectividad digital, las ayudas al funcionamiento empresarial, los fondos europeos de recuperación y las políticas sociales.

Sancho ha puesto especial énfasis en la defensa de la escuela rural y ha criticado que los gobiernos autonómicos del Partido Popular no asistieran a la reunión sectorial celebrada el pasado 4 de noviembre para abordar las medidas destinadas a reforzar la educación en los pequeños municipios.

SERVICIOS PÚBLICOS

El candidato socialista ha defendido que garantizar el acceso a la educación y a los servicios públicos resulta imprescindible para ofrecer las mismas oportunidades a quienes viven en los pueblos.

La candidata al Senado, María José Villalba, ha subrayado que la lucha contra la despoblación adquirió un papel central en las políticas del Gobierno de España a partir de 2018.

Asimismo, ha defendido la importancia de los servicios públicos para mantener vivos los municipios y ha contrapuesto el modelo socialista al del Gobierno aragonés del PP y Vox, al que ha acusado de impulsar políticas que perjudican la permanencia de la población en el medio rural, "recortando servicios básicos para la ciudadanía".

El encuentro, celebrado en la Casa del Pueblo del PSOE de Teruel, ha servido también para escuchar las inquietudes y necesidades de los municipios de la provincia y reafirmar el compromiso socialista con el futuro del medio rural.