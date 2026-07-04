El PSOE respalda las reivindicaciones para mejorar la situación del Hospital de Barbastro y pide apoyo al PP en la DPH

BARBASTRO (HUESCA), 4 (EUROPA PRESS)

El PSOE en la Diputación de Huesca apoya las reivindicaciones para la mejora de la situación del Hospital de Barbastro y de la atención sanitaria en general de todo el sector acordadas en un manifiesto tanto por los Consejos de Salud de la zona como por las plataformas de Defensa del Hospital de Barbastro y la de Afectados por Oncología de este hospital.

El diputado socialista y portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Barbastro, Daniel Gracia, ha explicado que "con el objetivo de conseguir más apoyos, el PSOE ha presentado una iniciativa para que el PP en la DPH se sume al respaldo a este manifiesto y lo hagamos de forma unánime como Diputación de Huesca".

El PSOE ha asegurado que "cada vez es mayor la preocupación por el deterioro de la atención sanitaria en el sector de Barbastro" y "es necesario responder al llamamiento que realizan los afectados, la sociedad civil y la comunidad sanitaria del sector de Barbastro".

Los socialistas creen que es necesaria la unanimidad de todas las administraciones e instituciones para aprobar y respaldar el documento conjunto resultante del proceso de trabajo entre las plataformas y los consejos de salud, tras la reunión conjunta del pasado 13 de mayo, cuando se acordó el manifiesto conjunto.

Daniel Gracia ha argumentado las diferentes reivindicaciones que hay que trasladar al Gobierno de Aragón y que pasa, entre otras medidas, por reconocer institucionalmente la gravedad de la situación para poder tomar las medidas necesarias.

"Se trata de evitar la externalización y el deterioro progresivo de servicios", ha dicho el diputado.

SITUACIÓN DEL ÁREA DE ONCOLOGÍA

Además, el documento urge también a reforzar la plantilla hospitalaria, una planificación específica para un hospital general, de referencia rural; la recuperación de la gerencia única, mejorar la coordinación entre Atención Primaria y Hospitalaria, incentivar a los profesionales para que todas las especialidades queden bien cubiertas.

La iniciativa se refiere también a la situación concreta de oncología. Los socialistas respaldan las necesidades plasmadas en ese documento único y apuestan por "recuperar al menos tres oncólogos estructurales, mantener contratos mixtos eficaces, la cobertura de vacantes con nuevos especialistas o evitar la externalización de las funciones propias de oncología".

El diputado Daniel Gracia ha recordado también que buscan el apoyo del PP para "mantener un espacio permanente de coordinación entre los Consejos de Salud de la Zona del Sector Barbastro para realizar el seguimiento de las actuaciones que se desarrollen como consecuencia de este acuerdo y de las respuestas que puedan recibirse por parte de las administraciones competentes.